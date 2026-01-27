Vanja Marinković operisan u Finskoj

Kapiten Partizana Vanja Marinković operisan je u Finskoj.

Kapiten Partizana Vanja Marinković operisan je nakon što je u petak uveče doživio povredu u meču protiv Hapoela. Iz Humske su hitno reagovali i poslali kapitena na operaciju u Finsku.

Vanja Marinković se povrijedio u samom finišu meča protiv Hapoela, u duplom kolu Evrolige. Kapiten je odmah napustio teren i bilo je jasno da je riječ o teškoj povredi, a brzo su stigle i vijesti da je u pitanju potpuna ruptura Ahilove tetive. Vanja Marinković je potom krenuo put Finske gdje se nalazi najbolja klinika za oporavak od ove povrede, gdje je uspješno operisan.

Kapiten Partizana je u ovoj sezoni bilježio skoro šest poena po utakmici, 1,6 uhvaćenih lopti. Međutim, u nastavku sezone neće moći da pomogne ekipi. Partizan je sada bez kapitena, bez najboljeg igrača Karlika Džounsa i bez drugog plejmejkera Šejka Miltona koji je nedavno imao operaciju šake.

Naredni meč Partizan igra u četvrtak od 20.30 protiv Milana u 25. kolu Evrolige, crno-bijeli su u ritmu pobjeda, nakon što su u duplom kolu elitnog takmičenja savladali Bajern i Hapoel, a onda u regionalnoj ligi i Igokeu.