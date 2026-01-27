logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanja Marinković operisan u Finskoj

Vanja Marinković operisan u Finskoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Partizana Vanja Marinković operisan je u Finskoj.

Vanja Marinković operisan Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kapiten Partizana Vanja Marinković operisan je nakon što je u petak uveče doživio povredu u meču protiv Hapoela. Iz Humske su hitno reagovali i poslali kapitena na operaciju u Finsku. 

Vanja Marinković se povrijedio u samom finišu meča protiv Hapoela, u duplom kolu Evrolige. Kapiten je odmah napustio teren i bilo je jasno da je riječ o teškoj povredi, a brzo su stigle i vijesti da je u pitanju potpuna ruptura Ahilove tetive. Vanja Marinković je potom krenuo put Finske gdje se nalazi najbolja klinika za oporavak od ove povrede, gdje je uspješno operisan.

Kapiten Partizana je u ovoj sezoni bilježio skoro šest poena po utakmici, 1,6 uhvaćenih lopti. Međutim, u nastavku sezone neće moći da pomogne ekipi. Partizan je sada bez kapitena, bez najboljeg igrača Karlika Džounsa i bez drugog plejmejkera Šejka Miltona koji je nedavno imao operaciju šake.

Naredni meč Partizan igra u četvrtak od 20.30 protiv Milana u 25. kolu Evrolige, crno-bijeli su u ritmu pobjeda, nakon što su u duplom kolu elitnog takmičenja savladali Bajern i Hapoel, a onda u regionalnoj ligi i Igokeu. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Vanja Marinković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC