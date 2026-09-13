Da li su sudije pogurale Ameriku do pobjede na Svjetskom prvenstvu?

Na meču između Španije i Amerike je viđena i jedna situacija koja je zasmetala španskim košarkašicama, to je ogromna razlika u broju izvedenih slobodnih bacanja.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Max Vincen, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Za titulu svjetskog šampiona boriće se Amerika i Francuska. U polufinalu su Amerikanke pobijedile Španiju (76:66), a poslije tog meča je dosta bure izazvala reakcija jedne španske košarkašice. Tvrdi da su sudije uticale na konačan ishod utakmice.

Marija Konde se oglasila poslije meča i objavila jednu fotografiju. Da pokaže razliku u izvedenim slobodnim bacanjima na ovoj utakmici. Španija je sa linije penala imala 8/9, dok su američke košarkašice izvele ukupno 35 slobodnih bacanja i ubacile 27.

La story de María Conde en Instagram tras el España vs EEUU.#FIBAWWCx#WeOwnTheGamepic.twitter.com/iMdBnsXtHF — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket)September 12, 2026

Meč je riješen tek u posljednjem kvartalu, Amerika je ušla u četvrtu četvrtinu sa minimalnom prednošću (58:57), ali su meč završile sa 18:8 u posljednjoj dionici i prošle u finale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!