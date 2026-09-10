Jokić: "Sve sam bezobrazniji prema ljudima, bilo je dosta"

Nikoli Jokiću je dosta molbi za fotografisanje i svjestan je da zvuči bezobrazno kada traži da ga svi ostave na miru.

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Srpski NBA superstar Nikola Jokić (31) priznao je gostujući u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića da mu smetaju molbe i zahtjevi fanova da se fotografiše sa njima. I naglasio nekoliko puta da te molbe odbija, svjestan da to njegovo "Ne" nekad zvuči i bezobrazno.

Na pitanje koliko mu nedostaje anonimnost, Jokić je odgovorio kao iz topa: "Jako!"

"Sve mi više smeta i sve sam bezobrazniji prema ljudima koji mi prilaze. Iskreno, naporno je. Ljudi u mojoj okolini znaju da se stvarno ne slikam, to je moje vrijeme. Sad ću opet da zvučim bezobrazno, ali tako je - kako je", rekao je Jokić.

I ovog proljeća i ljeta, koje je po običaju proveo u rodnom Somboru, Jokić je odbijao apele i molbe da se fotografiše.

"Stvarno se ne slikam, nit sam, niti sa djecom, to je moje vrijeme i ako ljudi ne mogu da shvate... Čak sam i bezobrazan i ljudi uvijek imaju komentare, ali prošlo je već 10-11 godina, dosta je bilo. Hajde kad sam osvojio MVP i sve razumijem, ali nekako je sada već i dosta. Islikali smo se valjda. Bolje da mi neko neku doskočicu, da mi kaže, nego da mi kaže 'Ej, da se slikamo'. Kao u zoološkom vrtu, da slikaš neko čudo tamo. Sad sam ispao bezobrazan, ali tako je - kako je", ponovio je Jokić.

Jokićeva poruka za najmlađe u Srbiji

Imao je Jokić i poruku za klince iz Srbije.

"Uvijek u sebi znaš šta je korektno i fer-plej da uradiš i šta je pogrešno, a šta bi trebalo. Mislim da to uvijek imaš u sebi. I kad uradim pogrešno, znam da je tako, ali uvijek u sebi znaš šta je dobro, a šta loše, pa pokušaj da uradiš što više dobrih stvari."

Ipak, naglasio je i to da bi svako trebalo da sam odlučuje za sebe, da ne bi trebalo da ima idole na koje će da se u svemu ugleda.

"Imam mišljenje sa kojim se ljudi možda neće slagati... Možda se nekome neće svidjeti, ali imao sam i dobre i loše primjere i uvijek sam u sebi znao koja je dobra odluka i šta je ispravno. Ako odem u grad sa 16 godina, znao sam uvijek šta je prava stvar. Ne znam baš šta jedan čovjek sportista, glumac, muzičar, javna ličnost stvarno može da utiče na djecu, mislim da na njih utiču drugari, porodica... Ne mislim da utičem na djecu i na klince, omladinu."

U istom intervjuu košarkaš Denvera i kapiten Srbije rekao je da bi volio koliko god je moguće da sačuva "normalnost" za svoju djecu i da želi da ga pamte prije svega kao prisutnog roditelja, a ne kao košarkaša.