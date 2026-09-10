Otac Branislav kritikovao Nikolu Jokića za lošu igru Denver Nagetsa na jednoj NBA utakmici. Odgovorio mu je iz svlačionice u poluvremenu.

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Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić otkrio je simpatičnu anegdotu svoje komunikacije sa ocem Branislavom, njegovim najvećim fanom, ali i kritičarem. Na poluvremenu jedne utakmice Denver Nagetsa, Nikola je na displeju telefona vidio poruku svog oca.

"Tata je moj najveći kritičar... ima tu i dobra priča. Bilo je to prije godinu-dvije. On gleda svaku utakmicu, iako ima nekih zdravstvenih problema, svaku utakmicu ustaje da gleda, ne propušta. Šalje mi poruku na jednom poluvremenu: 'Nikola, majku mu, šta vi to igrate?' Rekoh mu 'Tata, ako ti se ne sviđa - ugasi'", nasmijao se Jokić u razgovoru sa Miletom Ilićem u podkastu "Jao Mile".

Dugo se u porodici Jokić razgovaralo o toj epizodi.

"I sad on to priča mojim drugarima 'Zamisli ti šta je on meni rekao? Pa, ja gledam svaku!' Tata je moj najveći kritičar. Neko mora, a i braća su tu, uvijek je neka pozitivna kritika. I treba. Svi ti govore kako si dobar, a neko treba i da ti kaže da nisi dobar, da tako napreduješ i zahvalan sam im na tome. Evo, sad kad smo igrali protiv Islanda, pa Nemanja, pa Strahinja... Lijepo ih je imati."

"Sad tek vidim šta su roditelji uradili za mene"

Vidi opis "Nikola, majku mu, šta to igrate?": Jokiću otac slao poruke usred NBA meča Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Jokić ističe i danas, kao i uvijek, da je porodica njegov najveći oslonac. I da nikad neće zaboraviti ocu Branislavu i majci Nikolini šta su učinili za njega i koliku su žrtvu podnijeli.

"Počinje to od mame i tate. Imali smo neke kasne treninge, u 22, 23 sata, pa završavamo kasno, tata me čeka... Njihovo vrijeme, žrtvovanje, novac u to vrijeme kada nismo imali za patike. Čak i kada sam odlazio u Vojvodinu, pa dođu mama i tata, budu dva-tri dana da mi pomognu i sve slobodno vrijeme su meni davali i pomagali mi. Bio sam razmažen, treće dijete, i dan-danas volim da dođu mama i tata kod mene, i ja idem svaki dan kad mogu kod njih, i dan-danas mama dolazi u Ameriku da mi pravi griz... Sad tek vidim šta su uradili za mene i što ću ja, ako da Bog, uraditi za svoju djecu", rekao je Jokić i emotivno govorio o tome kakav je roditelj.