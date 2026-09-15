Ministarstvo o horor-turniru u Zavidovićima: "Nema veze ni sa odbojkom ni sa zdravim razumom!"

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS oglasilo se povodom skandaloznih dešavanja na turniru za odbojkašice u Zavidovićima.

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Ogroman skandal potresa bh. odbojku.

Na turniru za odbojkašice, u organizaciji ŽOK Krivaja, vidjeli smo sve – osim sporta. Igračice, među kojima su bile i maloljetnice, bez znanja i pristanka su bile uključene u svojevrsni socijalni eksperiment. Organizatori su, zajedno sa grupom Norvežana prisutnih na turniru, osmislili eksperiment koji je uključivao različite režirane situacije. Niko iz klubova nije bio obaviješten, niti je dao pristanak da igračice budu dio takvog scenarija.

Na kraju smo vidjeli krvave "sudije", mazanje perjem i striptiz, o čemu je za Glas Srpske govorio i Draško Madžar, predsjednik BL Voleja koji je uzeo učešće na ovom turniru.

Poslije "turnira iz pakla", oglasilo se i Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS, čije saopštenje prenosimo.

"Ministarstvo porodice, omladine i sporta upozorava sportske radnike, pogotovo one koji rade sa djecom, da na sportskom terenu nema mjesta za sociološke eksperimente i neprimjerene sadržaje koji mogu ostaviti dalekosežne posljedice na mlade sportiste.

Ministarstvo najoštrije osuđuje dešavanja na turniru u Zavidovićima na kojem su mlade odbojkašice UOK Banjaluka Volley bile izložene neprimjerenim sadržajima, stresu i dešavanjima koja nemaju nikakve veze sa odbojkom niti sa zdravim razumom.

Pozivamo organizatore turnira i nadležne sportske saveze da učine sve kako bi odgovorni za ova dešavanja bili adekvatno kažnjeni i da se jasno pošalje poruka da djeca na sportskom terenu treba da uživaju, druže se i igraju odbojku a ne da budu izložena maltretiranju bilo kakve vrste.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta će razgovarati sa predstavnicima UOK Banjaluka Volley i pronaći način da pomogne djevojčicama da prevaziđu stres kojem su bile izložene i nastave da se raduju odbojci.

Pozivamo sve nadležne institucije da reaguju na ovakve događaje i kazne odgovorne osobe kako više nikom ne bi mogao da pomisli da se poigrava sa djecom i zloupotrebljava ih u svrhe bilo kakvih eksperimenata", kažu iz Ministarstva.

(mondo.ba, D. Šutvić)