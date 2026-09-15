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Otkrivena lista 10 najplaćenijih igrača u Evroligi: Micić je prvi, Željko Obradović ima čak četvoricu

Otkrivena lista 10 najplaćenijih igrača u Evroligi: Micić je prvi, Željko Obradović ima čak četvoricu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nova sezona Evrolige uskoro počinje, a poznata je lista najplaćenijih igrača u elitnom takmičenju. Vasa Micić je prvi, a Majk Džejms je na 10. poziciji.

Deset najplaćenijih košarkaša u Evroligi Izvor: MN PRESS

Evroliga kreće uskoro, Olimpijakos brani titulu i ostalih 19 klubova žele da ga sklone sa trona. Srbiju će u elitnom takmičenju predstavljati Crvena zvezda i Partizan, a pred start nove sezone objavljena je i lista najplaćenijih igrača.

Slična je kao prošle sezone, mada ima tu i nekih novih imena, posebno kada je u pitanju ekipa Panatinaikosa koju predvodi Željko Obradović. Grčki tim ima čak četvoricu igrača među desetoricom koji najviše zarađuju.

Na vrhu je i dalje Vasilije Micić koji prima 5.6 miliona po sezoni u Hapoel Tel Avivu, dok su iza njega Najdžel Hejs Dejvis (5 miliona evra po sezoni) i Kendrik Nan (4.5).

Ovako izgleda spisak 10 najplaćenijih igrača u Evroligi prema informacijama portala "BasketNews":

  • Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) - 5.6 miliona evra
  • Najdžel Hejs Dejvis (Panatinaikos) - 5 miliona evra
  • Kendrik Nan (Panatinaikos) - 4.5 miliona evra
  • Geršon Jabusele (Panatinaikos) 4 miliona evra
  • Saša Vezenkov (Olimpijakos) - 3.7 miliona evra
  • Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) - između 3 i 4.3 miliona evra
  • Silvan Francisko (Panatinaikos) - 3 miliona evra
  • Mfondu Kabengele (Dubai) - 3 miliona evra
  • Edi Tavares (Real Madrid) - 3 miliona evra
  • Majk Džejms (Efes) - 2.9 miliona evra

Ko još ima veliku zaradu?

Prema informacijama istog portala, postoji još nekoliko igrača koji su blizu 10 najplaćenijih po zaradama u Evroligi.

Odmah iza je još jedan igrač Panatinaikosa - Matijas Lesor (2.8 miliona evra), Žan Montero je od Olimpijakosa dobio 2.8 miliona evra, njegov saigrač Evan Furnije je na 2.7 miliona. Džanan Musa u Dubaiju ima 2.7 miliona, isto toliko dobiće i Marko Gudurić u Armaniju, dok je Šejn Larkin od Fenerbahčea dobio 2.6 miliona evra.

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Evroliga košarka

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