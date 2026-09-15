Duško Savanović je sa knedlom u grlu pričao o masakru u Ribnikaru i kroz šta je sve prošla njegova porodica u tim teškim momentima.

Izvor: Printscreen/YouTube/Košarkaški podkast sa Lukom i Kuzmom

Duško Savanović je proslavljeni srpski košarkaš i čovjek koji je prošao kroz jedan od najtežih perioda u životu. Njegova djeca bila su u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" za vrijeme masakra i kako sam kaže imao je sreće da su izašli živi.

"Moja djeca su bila učesnici Ribnikara, to je taj razred, ta generacija. Mi smo imali sreću da su moja djeca živa. To je taj razred. Poslije tog perioda života ništa meni nije važno. Ništa brate, ništa ti nije važno od tih trivijalnih stvari. Šta je radost u životu? Niko ne može da te spremi na te stvari. Poslije toga, usponi, padovi, odnosi ovakvi, ode ovaj ili onaj čovjek. Nažalost, otupio sam više na to", rekao je Savanović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Vidi opis Savanović otvorio dušu: "Moja djeca su bila u Ribnikaru, imali smo sreću da su živa" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube/Košarkaški podkast sa Lukom i Kuzmom Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Dobro poznaje i roditelje te djece, sve to mu je mnogo teško palo, čak i sada kada priča o tome.

"Neopisivo. Tu nema, to je katastrofa... Pola te djece su djeca iz moje kuće. Najbolji drugari, društvo moje starije ćerke znam im roditelje, sve ih znam. Stalno smo zajedno, to je ćerkin razred. Kada se to desi, veliki dio mene je umro, odumro, nisam ista osoba. Neke male stvari čovjeka promijene. Jao, jednom sam se opekao, neću više nikad da gledam. Zamisli ovo... Ono kaže ojača te, ne ojača te, mene je upropastilo. Ništa više nije važno, okrenuo sam se u svoj svijet. Nisam to birao, tako se desilo. Imao sam sreće", poručio je Savanović.

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