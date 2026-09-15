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Maja Ognjenović: "Ne volim da kuvam i nikad to neću raditi, zašto sve žene moraju da kuvaju?"

Maja Ognjenović: "Ne volim da kuvam i nikad to neću raditi, zašto sve žene moraju da kuvaju?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Maja Ognjenović je prilikom gostovanja u MONDO podkastu pričala o privatnom životu, posebno o jednoj temi koja je privukla dosta pažnje.

Maja Ognjenović ne voli da kuva Izvor: MONDO/Matija Popović

Maja Ognjenović (42) se vratila u reprezentaciju Srbije i osvojila je medalju. Na Evropskom prvenstvu je savladana Poljska u meču za bronzu. Poslije toga je legendarna srpska odbojkašica ponovo dospjela u centar pažnje zbog navoda o pomirenju sa Milošem Teodosićem (39) i njihovoj vezi.

Bila je Maja gošća MONDO podkasta "Priča za medalju" i tom prilikom je pričala o svom privatnom životu, razmišljanju i načinu funkcionisanja sa tadašnjim partnerom Danilom Ikodinovićem.

"Volim da čitam, to sam ponijela iz kuće odmalena, ali ne volim da kuvam. I ne, nema vremena, neću nikad kuvati", rekla je Maja u podkastu "Priča za medalju" kod Andrije Gerića.

Potom je dodatno obrazložila sve to i pojasnila zašto tako razmišlja.

"Srela sam nedavno drugaricu, poznanicu koja živi u Italiji i ima troje djece. Ne znam kako smo se dotakle teme kuvanja. Pitala sam je da li trenira i da li uspijeva i u Italiji, rekla mi je da joj je to ventil i da mora zbog djece i da ni ona ne kuva. Onda sam joj rekla - zašto sve žene moraju da kuvaju?", dodala je Maja i ispričala da je imala veliku podršku tadašnjeg partnera u tome.

Do kada će Maja da igra?

Poslije velikog uspjeha i osvojene bronze pitali su Maju i da li planira da igra do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine?

"Dogodine je Svjetsko prvenstvo, još nisam imala ni razgovor niti sam o tome razmišljala. Nisam sigurna za Olimpijske igre, vidjela sam komentar selektora Terzića za to. Moram da priznam da mi to djeluje malo daleko. Jesu to dvije godine koje brzo prođu, ali ne razmišljam o tome. Igrala sam odbojku i prije 20 godina i dosta promjena se desilo od tada. Ponekad se pitam zašto sam morala sve to da doživim, ali mi je izuzetno drago jer je baš poseban osjećaj", zaključila je Maja Ognjenović.

Priča za medalju - Maja Ognjenović
Izvor: YouTube/MONDO portal

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Maja Ognjenović zaigrala za Srbiju posle 700 dana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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Tagovi

Maja Ognjenović kuvanje Odbojka

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