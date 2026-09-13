Miloš Teodosić i Maja Ognjenović nakon 13 godina obnovili su romansu koju su svojevremeno prekinuli zbog poslovnih obaveza

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović obnovili su svoju romansu i to 13 godina nakon raskida.

Naime, oni su poslije Teodosićevog razvoda ponovo stupili u kontakt, a Maja mu je navodno među prvima tada i pružila podršku zbog skandala.

Nakon nekoliko mjeseci, njih dvoje ponovo su obnovili ljubav i uplovili u emotivnu vezu poslije raskida 2013. godine.

Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrde da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.

Iako paze da ih neko ne ulovi zajedno, njih dvoje su, kako prenose domaći mediji i započeli zajednički život ponovo.

Bili pred brakom

Naime, poznati sportisti, u to vrijeme na početku karijere, četiri godine uživali su u romansi, ali obaveze su ih vodile na razne krajeve svijeta, što je umnogome doprinijelo da se emocije ohlade.

Vidi opis Maja Ognjenović i Miloš Teodosić opet zajedno: Poslije 13 godina obnovili vezu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili vjeridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živjeli pod istim krovom.

Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovijestilo je razlaz na privatnom planu.

Glasine da se u njihov odnos umiješao "neko treći" oboje su demantovali navodeći da je razlog raskida "udaljenost zbog sportskih obaveza".

(Telegraf/MONDO)