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Maja Ognjenović i Miloš Teodosić opet zajedno: Poslije 13 godina obnovili vezu?

Maja Ognjenović i Miloš Teodosić opet zajedno: Poslije 13 godina obnovili vezu?

Izvor mondo.rs
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Miloš Teodosić i Maja Ognjenović nakon 13 godina obnovili su romansu koju su svojevremeno prekinuli zbog poslovnih obaveza

Pomirili se Miloš Teodosić i Maja Ognjenović poslije 13 godina Izvor: MN PRESS

Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović obnovili su svoju romansu i to 13 godina nakon raskida.

Naime, oni su poslije Teodosićevog razvoda ponovo stupili u kontakt, a Maja mu je navodno među prvima tada i pružila podršku zbog skandala.

Nakon nekoliko mjeseci, njih dvoje ponovo su obnovili ljubav i uplovili u emotivnu vezu poslije raskida 2013. godine.

Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrde da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.

Iako paze da ih neko ne ulovi zajedno, njih dvoje su, kako prenose domaći mediji i započeli zajednički život ponovo.

Bili pred brakom

Naime, poznati sportisti, u to vrijeme na početku karijere, četiri godine uživali su u romansi, ali obaveze su ih vodile na razne krajeve svijeta, što je umnogome doprinijelo da se emocije ohlade.

Miloš i Maja počeli su da se zabavljaju 2008. godine, da bi 2010. objavili vjeridbu. Tada su oboje igrali u "Olimpijakosu" i živjeli pod istim krovom.

Kasnije je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, i razdvajanje profesionalnih puteva nagovijestilo je razlaz na privatnom planu.

Glasine da se u njihov odnos umiješao "neko treći" oboje su demantovali navodeći da je razlog raskida "udaljenost zbog sportskih obaveza".

(Telegraf/MONDO)

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Tagovi

Miloš Teodosić Maja Ognjenović

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