Bio je sam kao duh Ognjen Dobrić i Srbija je mogla da se dodatno "odlijepi" Amerikancima, ali poslije njegovog promašaja - oživjeli su i pobijedili za finale Olimpijskih igara u Parizu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Srpski reprezentativac Ognjen Dobrić gostovao je u podkastu "6,75 range" u kome se dotakao brojnih tema, od analize situacije u Crvenoj zvezdi, pa do onih u državnom timu sa kojim je u leto 2024. godine osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Da li je moglo i više? Moglo je, bar tako Dobriću tvrdi Miloš Teodosić.

Nekadašnji saigrač iz Zvezde, danas direktor kluba, znao je da se našali sa Dobrićem zbog trojke koju je promašio protiv SAD, a koja je mogla "orlove" da pogura ka pobjedi nad drim-timom. Bio je sam Dobrić i promašio je, a to ga i dan-danas proganja.

Vidi opis "Promašio si najvažniji šut srpske košarke": Teove riječi će proganjati Ognjena Dobrića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 20 / 20

"Što kaže Teo: ‘Ti nisi promašio mnogo bitan šut. Možda najbitniji u istoriji srpske košarke.’ Ma nije bio, bre to bio bitan šut. ‘Možda najbitniji u istoriji naše košarke.’ Ma šta ti je...", nasmijao se Dobrić kome tog dana pak nije bilo svejedno, svjestan je bio da je propuštena ogromna šansa.

Meč za pamćenje

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"Znaš kako, nisam ja gledao ove generacije ranije koje su osvajale svjetska i evropska prvenstva, ali ako pogledamo po imenima…Taj drim-tim 1992. godine da se uporedi sa ovim i to je to, to je egal", rekao je otvoreno Ognjen Dobrić i potom je dodao:

"I ti da pružiš takav otpor, nije ni otpor vodili smo 37 minuta. Ja bih rekao, sa moje neke tačke gledišta, da je to bila najbolja ikada košarkaška utakmica, ali eto da je samo malo drugačije završena bilo bi bolje".

Kako je čuvao Bukera?

"Ja sam počeo tu u petorci na Bukeru. I sad ono, znam Bukera iz Finiksa, to je 50-60-70 poena, i ja sad ne znam šta me čeka. Znam da u toj petorci koja je bila on nije bio glavni, ali opet kao Buker je superstar", rekao je Dobrić.

"Ništa to nije bilo, on loptu ne prima. Bilo je par akcija za njega ali kao nije to to, nisam ja ovo gledao po hajlajtsima u NBA ligi. Jedini koji je pravio probleme bio je Stef Kari. Ne preciznost, nego ta njegova brzina šuta. Ti nemaš vremena da odreaguješ uopšte", prisjetio se Dobrić utakmice u kojoj je Srbija vodila 37 minuta.