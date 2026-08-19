Pajola se čuo sa Milošem Teodosićem: Italijan demantovao glasine o Crvenoj zvezdi

Italijan Alesadro Pajola osvrnuo se na odnos sa sportskim direktorom Crvene zvezde, Milošem Teodosićem.

Izvor: KK Partizan

Novajlija Partizana Alesandro Pajola stigao je u Beograd i među prvima se javio treneru Đoanu Penjaroji na dužnost. Bilo je glasina da ga je ovog ljeta zvala i Crvena zvezda, ali je Italijan demantovao te glasine. Posebno se osvrnuo na odnos sa nekadašnjim saigračem, a sada sportskim direktorom crveno-bijelih, Milošem Teodosićem.

Po dolasku u prestonicu Srbije istakao je da je izuzetno srećan što će igrati za Partizan, a prvenstveno u jedinstvenoj košarkaškoj atmosferi.

"Uzbuđen sam, zaista osjećam veliko uzbuđenje. Mada sam malo umoran od puta, veoma sam srećan što sam ovdje i što počinjem ovu novu avanturu. Jedva čekam da izađem na teren. Mnogo mi nedostaje igra i ne mogu da dočekam ulazak u Beogradsku arenu, da igram pred domaćim navijačima i osetim svu tu energiju i vibracije koje postoje u hali", rekao je Pajola za Mozzart Sport.

Nije mnogo razmišljao kada je stigla ponuda crno-bijelih.

"Bila je to laka odluka za mene. Želio sam novu avanturu, novu motivaciju, da naučim dosta toga kako o košarci, tako i o životu. A Partizan je – Partizan. Znam šta znači igrati ovdje. Prošle godine sam bio sa Smailagićem i dosta smo pričali o klubu, a i sam sam igrao mnogo puta protiv Partizana. Ovu priliku prosto niste mogli da odbijete, pa sam odmah bio presrećan što mogu da kažem 'da'."

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Njegov saigrač iz Virtusa Luka Vildoza, šokirao je sve kada je potpisao za Partizan. Ovaj potez iznenadio je i Pajolu.

"Veoma sam se iznenadio, iskreno nisam znao. Presrećan sam što ću ga ponovo sresti. Važno je imati dobrog prijatelja i saigrača koga već poznaješ, a posebno volim da igram sa Lukom jer on jako dobro razumije košarku. Prošle sezone nismo imali mnogo prilike da igramo zajedno zbog povreda na obje strane, ali sada ćemo valjda imati više sreće."

Utiske i savjete mu je prenio i nekadašnji igrač tima iz Humske, Alen Smailagić.

"Alen mi je pričao o mnogim stvarima i o samom gradu. Ali to možete vidjeti i osetiti čim igrate protiv Partizana. Sjećam se kada sam prvi put igrao ovdje u Evrokupu, Partizan protiv Virtusa, kada se Saša Đorđević vraćao u Beogradsku arenu. To je nešto što i dalje pamtim i ne mogu da zaboravim. To je ubjedljivo najbolja atmosfera koju sam doživio u nekoj košarkaškoj dvorani. Imam dosta prijatelja iz Srbije, tako da dobro znam šta me čeka."

"Nisam o tome pričao sa Teodosićem"

Pajola ima jako dobar odnos sa Milošem Teodosićem koji je ostavio veliki trag u Virtusu, ali nije istina da su ga kontaktirali iz Zvezde prije nego što se dogovorio sa Partizanom.

"Čuli smo se malo. Igrali smo četiri godine zajedno i imamo izuzetno jak odnos. Mnogo ga volim. Pomogao mi je da izgradim svoju ličnost, kako na terenu tako i van njega. Puno smo razgovarali o životu i ponašanju. Za mene je on jedan od najboljih, vjerovatno i najbolji igrač u istoriji evropske košarke, tako da mi je uvijek čast da razgovaram sa njim i budem mu prijatelj."

Jasan je bio po pitanju galsina. "Nismo razgovarali o tim stvarima. To je posao za agencije i menadžere. Ja o svojoj budućnosti razgovaram samo sa svojim agentima. Sa Milošem pričam o životu. Tokom ljeta se nismo mnogo ni čuli, možda samo dvije-tri poruke, ništa posebno. Tako da tu nije bilo ničeg specijalnog."