Uprkos velikim uspjesima, nijedan od srpskih vaterpolista nije nominovan za individualnu nagradu - najboljeg vaterpolistu godine. Umjesto njih tu su dvojica Grka i po jedan Španac, Hrvat i Mađar.

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Vaterpolo reprezentacija Srbije aktuelni je olimpijski šampion, osvojila je u januaru i titulu prvaka Evrope u Beogradu, međutim nijedan od srpskih igrača neće biti proglašen za najboljeg na svijetu. To je jasno poslije odluke Međunarodne federacije za vodene sportove (World Aquatics) da objavi kandidaturu za ovu nagradu, gdje u najužem izboru nema nijednog Srbina.

U pet nominovanih nije bilo mjesta za jednog Dušana Mandića, kao ni za doskorašnjeg kapitena srpskog državnog tima Nikolu Jakšića, što je ozbiljan udarac po srpski vaterpolo, koji je zaslužio da se nađe u odabranom društvu.

Ko je nominovan ako nisu Srbi?

Vidi opis Najbolji vaterpolista svijeta nije Srbin: Pet kandidata za nagradu, a preskočeni svi srpski Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na listi za najboljeg na planeti nalaze se Grci Stilijanos Argiropulos i Dimitrios Skumpakis, Mađar Kristijan Manherc, Španac Rodžer Tahul, kao i Hrvat Vlaho Pavlić, a ko god od njih da dobije ovu nagradu, biće mu prva u karijeri, pošto do sada nisu bili nagrađivani.

Prošle godine ovo priznanje otišlo je u ruke Španca Alvara Granadosa, dok je Dušan Mandić dva puta osvajao ovu nagradu i to 2020. i 2024. godine, dok je Filip Filipović bio najbolji 2021. godine.

Mandić i Jakšić više ne igraju za Srbiju

Podsjetimo, najbolji srpski vaterpolisti Dušan Mandić i Nikola Jakšić, koji su donijeli zlato u Beogradu, više ne igraju za državni tim Srbije, kao i još devet drugih zlatnih vaterpolista. Oni su se povukli iz državnog tima zajedno sa selektorom Urošem Stevanovićem nezadovoljni promjenama u Savezu, kao i komentarima novog predsjednika tog tijela Slobodana Sora.

Evo ko je sve potpisao pismo o bojkotu, s tim da novi selektor Vladimir Vujasinović pokušava da ih ubijedi da se predomisle: