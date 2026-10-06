logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji vaterpolista svijeta nije Srbin: Pet kandidata za nagradu, a preskočeni svi srpski

Najbolji vaterpolista svijeta nije Srbin: Pet kandidata za nagradu, a preskočeni svi srpski

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Uprkos velikim uspjesima, nijedan od srpskih vaterpolista nije nominovan za individualnu nagradu - najboljeg vaterpolistu godine. Umjesto njih tu su dvojica Grka i po jedan Španac, Hrvat i Mađar.

Najbolji vaterpolisti svijeta Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolo reprezentacija Srbije aktuelni je olimpijski šampion, osvojila je u januaru i titulu prvaka Evrope u Beogradu, međutim nijedan od srpskih igrača neće biti proglašen za najboljeg na svijetu. To je jasno poslije odluke Međunarodne federacije za vodene sportove (World Aquatics) da objavi kandidaturu za ovu nagradu, gdje u najužem izboru nema nijednog Srbina.

U pet nominovanih nije bilo mjesta za jednog Dušana Mandića, kao ni za doskorašnjeg kapitena srpskog državnog tima Nikolu Jakšića, što je ozbiljan udarac po srpski vaterpolo, koji je zaslužio da se nađe u odabranom društvu.

Ko je nominovan ako nisu Srbi?

Na listi za najboljeg na planeti nalaze se Grci Stilijanos Argiropulos i Dimitrios Skumpakis, Mađar Kristijan Manherc, Španac Rodžer Tahul, kao i Hrvat Vlaho Pavlić, a ko god od njih da dobije ovu nagradu, biće mu prva u karijeri, pošto do sada nisu bili nagrađivani.

Prošle godine ovo priznanje otišlo je u ruke Španca Alvara Granadosa, dok je Dušan Mandić dva puta osvajao ovu nagradu i to 2020. i 2024. godine, dok je Filip Filipović bio najbolji 2021. godine.

Mandić i Jakšić više ne igraju za Srbiju

Podsjetimo, najbolji srpski vaterpolisti Dušan Mandić i Nikola Jakšić, koji su donijeli zlato u Beogradu, više ne igraju za državni tim Srbije, kao i još devet drugih zlatnih vaterpolista. Oni su se povukli iz državnog tima zajedno sa selektorom Urošem Stevanovićem nezadovoljni promjenama u Savezu, kao i komentarima novog predsjednika tog tijela Slobodana Sora.

Evo ko je sve potpisao pismo o bojkotu, s tim da novi selektor Vladimir Vujasinović pokušava da ih ubijedi da se predomisle:

  • Kapiten Nikola Jakšić
  • Radoslav Filipović
  • Dušan Mandić
  • Strahinja Rašović
  • Sava Ranđelović
  • Đorđe Lazić
  • Radomir Drašović
  • Nemanja Vico
  • Nikola Dedović
  • Petar Jakšić
  • Viktor Rašović

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC