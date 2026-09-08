Da li će Maja Ognjenović igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama 2028. godine?

Maja Ognjenović je osvojila bronzu sa reprezentacijom Srbije, da li će biti u timu i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine...

Izvor: MN PRESS

Maja Ognjenović se vratila u srpsku reprezentaciju. Nedavno je proslavila 42. rođendan i pokazala je zašto je i dalje jedna od najboljih na svijetu. Sa Srbijom je osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu pošto je u meču za treće mjesto srušena ekipa Poljske.

"Nisam se nadala da ću u ovim godinama da igram za reprezentaciju i da ću da osvojim medalju. Bilo je dosta izazovno za mene, nisam bila sa timom u Ligi nacija. U isto vrijeme sam bila srećna i zahvalna jer sam se odmorila, ali i malo sumnjičava oko toga da li ću biti spremna za EP", rekla je Maja.

Ona je igrala na čak 10 Evropskih prvenstava i žali što na kraju nije osvojena neka druga medalja.

"Očekivale smo i neku sjajniju medalju, ali je i ovo veliki uspjeh", dodala je ona.

Da li će igrati na OI u Los Anđelesu?

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Nezaobilazna tema kada je razgovor sa njom u pitanju jeste i do kada vidi sebe na odbojkaškom terenu?

"Prerano je za moj odgovor. Imaću još jednu klupsku sezonu. Dogodine je Svjetsko prvenstvo, ali još nisam imala ni razgovore niti sam o tome razmišljala. Dobro se osjećam, volim da igram i uživam na terenu. Ako bude kao što je bilo ovog ljeta, ne vidim razlog zašto ne bih ostala u reprezentaciji."

Selektor Zoran Terzić je prokomentarisao i da bi mogla da igra na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"Nisam sigurna za Olimpijske igre, vidjela sam Terzićev komentar. Moram da priznam da mi to djeluje malo daleko. Jesu to dvije godine koje brzo prođu, ali ne bih da razmišljam o tome sada. Igrala sam odbojku i prije 20 godina, mnogo promjena se od tada dogodilo. Pravila, tereni, lopte. Pritam se ponekad zašto sam morala sve to da doživim, ali mi je izuzetno drago jer je to baš poseban osjećaj. Nema mnogo odbojkašica koje time mogu da se pohvale", zaključila je Maja Ognjenović, kapiten reprezentacije Srbije.

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(MONDO)