Srpske odbojkašice su stigle u Beograd nakon što su naciju obradovale trećim mjestom na Evropskom prvenstvu

Izvor: Screenshot/Instagram/@ossrb

Najbolje srpske odbojkašice su stigle u Beograd, poslije osvajanja evropske bronze u Istanbulu. Izabranice Zorana Terzića i te kako imaju povod za slavlje, a tom prilikom pridružila im se i "A" selekcija seniorskog tima srpskih "orlova".

Srpske odbojkašice su po ko zna koji put donijele radost naciji, žal za prvim mjestom ostaje i među navijačima i u samom timu, ali povoda za slavlje ima napretek. Poslije pobjede nad Poljskom i osvojene bronzane medalje, djevojke su sa trenerom Zoranom Terzićem stigle u Beograd gdje su ih kolege dočekale sa buketima cvijeća. U špaliru se našao i selektor muške reprezentacije George Krecu.

Pogledajte kako su dočekane srpske odbojkašice:

Vidi opis Bronzane srpske odbojkašice se vratile kući: Pogledajte kako su dočekane u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Cemal Yurttas / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Bronzane odbojkašice su se pozdravile sa delegacijom Odbojkaškog saveza Srbije, sa kolegama koje se pripremaju za Evropsko prvenstvo, a onda su se svi zajedno fotografisali i slavili uz tortu. Slatkiš u bojama srpske zastave bio je na stolu, a najiskusnija među njima i kapiten Maja Ognjenović preuzela je ulogu sječenja torte.

Radost na licima obje selekcije bila je očigledna. Srpske djevojke su još jednom natjerale navijače da budu ponosni na njih, a i pružile su dobru uvertiru muškoj selekciji koja će od 9. do 26. septembra igrati za medalju u Milanu, na Evropskom prvenstvu.