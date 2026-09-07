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Bronzane srpske odbojkašice se vratile kući: Pogledajte kako su dočekane u Beogradu

Bronzane srpske odbojkašice se vratile kući: Pogledajte kako su dočekane u Beogradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpske odbojkašice su stigle u Beograd nakon što su naciju obradovale trećim mjestom na Evropskom prvenstvu

Odbojkašice Srbije stigle u Beograd Izvor: Screenshot/Instagram/@ossrb

Najbolje srpske odbojkašice su stigle u Beograd, poslije osvajanja evropske bronze u Istanbulu. Izabranice Zorana Terzića i te kako imaju povod za slavlje, a tom prilikom pridružila im se i "A" selekcija seniorskog tima srpskih "orlova".

Srpske odbojkašice su po ko zna koji put donijele radost naciji, žal za prvim mjestom ostaje i među navijačima i u samom timu, ali povoda za slavlje ima napretek. Poslije pobjede nad Poljskom i osvojene bronzane medalje, djevojke su sa trenerom Zoranom Terzićem stigle u Beograd gdje su ih kolege dočekale sa buketima cvijeća. U špaliru se našao i selektor muške reprezentacije George Krecu.

Pogledajte kako su dočekane srpske odbojkašice:

Bronzane odbojkašice su se pozdravile sa delegacijom Odbojkaškog saveza Srbije, sa kolegama koje se pripremaju za Evropsko prvenstvo, a onda su se svi zajedno fotografisali i slavili uz tortu. Slatkiš u bojama srpske zastave bio je na stolu, a najiskusnija među njima i kapiten Maja Ognjenović preuzela je ulogu sječenja torte.

Radost na licima obje selekcije bila je očigledna. Srpske djevojke su još jednom natjerale navijače da budu ponosni na njih, a i pružile su dobru uvertiru muškoj selekciji koja će od 9. do 26. septembra igrati za medalju u Milanu, na Evropskom prvenstvu.

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Tagovi

Odbojka Srbija Evropsko prvenstvo odbojkašice

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