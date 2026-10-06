logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slaven Bilić: "Dao Bog da svi žele Hrvatskoj ono što joj ja želim"

Slaven Bilić: "Dao Bog da svi žele Hrvatskoj ono što joj ja želim"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Slaven Bilić, selektor Hrvatske, suočava se s pritiskom nakon teških poraza. Njegova misija je da vrati tim na pravi put protiv Španije.

Slaven Bilić pred utakmicu Hrvatske sa Španijom Izvor: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić pod velikim je pritiskom već poslije tri utakmice na klupi "vatrenih". Zamijenio je Zlatka Dalića, selektora koji je napravio najveće uspjehe sa Hrvatskom, tako da dva teška poraza koja smo u oktobarskom ciklusu Lige nacija vidjeli od "vatrenih" ne odgovaraju očekivanjima tamošnje javnosti, pa se već sada priča o promjeni na klupi.

Uprkos svemu, Slaven Bilić ističe da je na misiji, da se ne obazire na komentare, tako da će probati da sa Hrvatskom popravi utisak i to protiv prvaka Evrope i svijeta - Španije. Večeras od 20.45 na "Poljudu" odlučuje se i njegova sudbina.

Slaven Bilić: Dao Bog da žele Hrvatskoj što i ja

Osvrćući se na komentare poslije poraza od Španije (1:4) i Engleske (0:7), Slaven Bilić je naglasio: "Ne čitam, pretpostavljam da ova situacija otvara bezbroj kombinacija, dobronamjernih i onih drugih. I tih 7:0 je plodno tlo za takve stvari. Mogu samo reći - dao Bog da svi žele Hrvatskoj ono što joj ja želim.

Naravno da ne uživam u ovome, ali nemam problema s tim. Razočaran sam i ljut jer igramo bez energije protiv ekipe koja će te razbiti. Svaki put kad smo ih pobjeđivali bio je maksimalni angažman i naboj energije, sad nije."

"Ne treba da zaboravimo Englesku"

Hrvatska Engleska 0:7 u Rijeci
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč protiv Engleske, u kome je Hrvatska primila sedam golova, a mogla je možda i još toliko, Slaven Bilić ne želi da zaboravi ni po koju cijenu.

"Protiv Engleske smo upisali najveći poraz u istoriji. To nije utakmica koja se zaboravi nego je treba zapamtiti i sjetimo se nje kada pomislimo da će biti lako. Sada mora biti reakcija protiv svjetskih prvaka na stadionu koji je zahtjevan, ali i najbolji da igrači pokažu maksimalni naboj. Ne moramo da pobijedimo, ali nadam se da ćemo to učiniti. Ne moramo ni da osvojimo bod iako vjerujem da hoćemo. Ali, moramo pokazati pravo lice", naglasio je selektor Hrvatske.

Šta kaže Luka Modrić?

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Istakao je kapiten Hrvatske da je o svemu pričao sa Slavenom Bilićem i svojim saigračima, ističući da Hrvatska mora da se ponaša protiv Španije kao da se ništa nije dogodilo, pa da se prikaže u pravom svjetlu.

"U fudbalu i životu ima dobrih i loših stvari, uspona i padova. Nemaš previše vremena za biti tužan i razočaran, moraš se dignuti i pokazati pravu snagu. Puno puta smo bili u ovakvoj situaciji, igramo protiv Španije od koje smo izgubili 6:0 nakon što smo bili drugi na svijetu. Nema vremena ni smisla vraćati se na ono što je bilo nego se moramo okrenuti naprijed", rekao je Luka Modrić koji je naglasio da će za Hrvatsku igrati dok god je potreban.

"Nije problem izgubiti nego način. A način na koji smo izgubili nije onaj 'dao sam sve, a protivnik je bio bolji'. Od publike na Poljudu očekujem pozitivnu reakciju i podršku. To nam treba i to nisu floskule. Podrška navijača nam puno znači. Sigurno da smo sve razočarali, ali najviše smo sami sebe i nas najviše boli."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Slaven Bilić Liga nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC