Fabregas piše izvještaj vlasnicima Koma prije i poslije meča: Predsjednik kluba otkrio nevjerovatne detalje

Sesk Fabregas sa ekipom Koma pravi nevjerovatne rezultate u Seriji A, a uz sve to stiže da napiše izvještaj za čelnike kluba prije i poslije meča i da im predstavi šta se sve dešava.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Sesk Fabregas pravi čuda sa ekipom Koma. Briljiraju u Italiji, igraju prelijep fudbal i to onaj na koji nisu navikli na Apeninima. Lijep za oko, brz, moderan, uz to su ispisali istoriju i ušli u Ligu šampiona. Sve zvuči kao bajka. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez Španca koji postavlja zaista neke nove granice, što je otkrio predsjednik kluba Mirvan Suvarso.

"Sesk napravi plan igre i dostavlja ga Upravnom odboru 24 sata prije meča. Na taj način vlasnici mogu da gledaju meč i da razumiju šta gledaju. Bolje nego da gledaju i kažu 'Vidi, onaj napadač nije dao gol'. Njegov posao nije bio da postigne pogodak, već da napravi diverziju ili nešto tako. Isto važi za kretanje u napad, kako krećemo sa 2+3 ili 2+4 u začetku napada. Ko treba da priđe i da otvori prostor, ko treba gdje da trči? Vlasnici imaju sve te informacije", objasnio je Suvarso.

Tu se ne završava njegov posao. Ne misli samo o igračima, terenu i svlačionici, već i o njima.

"Poslije meča Fabregas takođe napiše izvještaj kako se igra razvijala u odnosu na plan igre koji smo prvobitno napravili. Onda, nezavisno od posla trenera i stručnog štaba, naš tim koji je zadužen za podatke pravi predikciju kako bi meč trebalo da izgleda."

Pojašnjava Mirvan i čemu sve to služi i kako funkcioniše njihov klub.

"Na kraju dana svi dijelimo te podatke jedni sa drugima. Na primjer kada igramo protiv tima koji se brani u niskom bloku, kada znamo da će biti teško i da će imati osam igrača u odbrani, znamo da će naš xG (očekivan broj golova, op.a.) da bude manji, recimo 0.8 ili 0.9. Ako dođemo na 1.3 i pored toga odigramo 0:0 recimo, znamo da smo odradili bolji posao nego što smo očekivali i bili bismo srećni zbog toga", zaključio je Mirvan Suvarso. Vlasnici italijanskog kluba su inače iz Indonezije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!