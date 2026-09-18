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Partizan izgubio od Porta: Miloš Kos debitovao za crno-bijele u Ligi šampiona

Partizan izgubio od Porta: Miloš Kos debitovao za crno-bijele u Ligi šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je izgubio od Porta u Ligi šampiona, a Miloš Kos je debitovao za crno-bijele.

Partizan izgubio od Porta u Ligi šampiona Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana izgubili su u Portu od domaćina 32:28 (17:14), u meču 2. kola Lige šampiona. Crno-bijeli su protiv portugalskog vicešampiona odigrali ravnopravan meč, ali nisu uspjeli da osvoje prve bodove u najjačem takmičenju.

Srednji bek Partizana Joav Lumbroso postigao je sedam golova, desno krilo Lazar Anđelković i levi bek Vladislav Kuleš dali su po pet, a za crno-bele je debitovao Miloš Kos, oporavljen od povrede. On je igrao na poziciji desnog beka umjesto Nikole Crnoglavca, koji je propustio meč zbog povrede.

RK Partizan: Lumbroso 7, Kuleš 5, Anđelković 5, Vagner 4, Sančez-Migaljon 2, Ivanov 2, Abutović 1, Papović 1, Kos 1. Golmani: Čordalija 4, Trnavac 2 odbrane.

Partizan će sljedeću utakmicu u Ligi šampiona odigrati protiv Vesprema kod kuće u hali "Aleksandar Nikolić", 7. oktobra.



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RK Partizan Rukomet EHF Liga šampiona

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