Novi golman Partizana Bekir Čordalija istakao je da je ponosan na nastup svog tima na startu Lige šampiona uprkos porazu od Fihsea.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Bekir Čordalija se predstavio navijačima Partizana u Ligi šampiona sa tri odbrane u porazu od Fihsea 44:33, a nakon meča je reprezentativac Bosne i Hercegovine istakao da se na terenu jasno vidio kvalitet rivala.

"Očekivala se brza igra, oni su pokazali zašto su vicešampioni Evrope. Možemo da budemo donekle ponosni jer je Partizan došao u Ligu šampiona gdje se bori sa velikim ekipama. Ponosni smo što smo debitovali u Ligi šampiona. Atmosfera je ok, još uvijek se sklapamo, nova smo ekipa i mislim da će to u nastavku da bude dosta bolje", rekao je Bekir Čordalija.

"Samo da se upoznamo"

Vidi opis Bekir Čordalija, reprezentativac BiH: "Osjećaj je fenomenalan, igrati pred navijačima Partizana u Ligi šampiona" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Istakao je nekadašnji golman Vogošće i Kjelcea da Partizanu nedostaje da se igrači uigraju i upoznaju. Kada bude više utakmica i kada se rukometaši bolje upoznaju i odbrana će bolje izgledati.

"Osjećaj je fenomenalan da igramo pred našim navijačima, pred balkanskim navijačima. To je poseban osjećaj koji treba da se doživi i osjeti. Brza je utakmica, mi smo se pripremili, ali momci su pokazali zašto su bili na Fajnal foru. Nedostaje nam to da se uklopimo i da upoznamo jedni druge. Tu smo mjesec i po dana, neki igrači su bili povrijeđeni, nisu bili tu na treninzima. Treba dosta bolje da se spremamo i da očekujemo da će iz nekih nemogućih situacija da dolaze do golova. Poseban je način spremanja za takve igrače", završio je Čordalija.

(MONDO, Nikola Lalović)

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