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Bekir Čordalija, reprezentativac BiH: "Osjećaj je fenomenalan, igrati pred navijačima Partizana u Ligi šampiona"

Bekir Čordalija, reprezentativac BiH: "Osjećaj je fenomenalan, igrati pred navijačima Partizana u Ligi šampiona"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novi golman Partizana Bekir Čordalija istakao je da je ponosan na nastup svog tima na startu Lige šampiona uprkos porazu od Fihsea.

bekir cordalija fenomenalan osjecaj Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Bekir Čordalija se predstavio navijačima Partizana u Ligi šampiona sa tri odbrane u porazu od Fihsea 44:33, a nakon meča je reprezentativac Bosne i Hercegovine istakao da se na terenu jasno vidio kvalitet rivala.

"Očekivala se brza igra, oni su pokazali zašto su vicešampioni Evrope. Možemo da budemo donekle ponosni jer je Partizan došao u Ligu šampiona gdje se bori sa velikim ekipama. Ponosni smo što smo debitovali u Ligi šampiona. Atmosfera je ok, još uvijek se sklapamo, nova smo ekipa i mislim da će to u nastavku da bude dosta bolje", rekao je Bekir Čordalija. 

"Samo da se upoznamo"

Istakao je nekadašnji golman Vogošće i Kjelcea da Partizanu nedostaje da se igrači uigraju i upoznaju. Kada bude više utakmica i kada se rukometaši bolje upoznaju i odbrana će bolje izgledati.

"Osjećaj je fenomenalan da igramo pred našim navijačima, pred balkanskim navijačima. To je poseban osjećaj koji treba da se doživi i osjeti. Brza je utakmica, mi smo se pripremili, ali momci su pokazali zašto su bili na Fajnal foru. Nedostaje nam to da se uklopimo i da upoznamo jedni druge. Tu smo mjesec i po dana, neki igrači su bili povrijeđeni, nisu bili tu na treninzima. Treba dosta bolje da se spremamo i da očekujemo da će iz nekih nemogućih situacija da dolaze do golova. Poseban je način spremanja za takve igrače", završio je Čordalija.

(MONDO, Nikola Lalović)

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Grobari na Ligi šampiona posle 14 godina
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

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Bekir Čordalija RK Partizan EHF Liga šampiona

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