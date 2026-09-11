Novi golman Partizana Bekir Čordalija istakao je da je ponosan na nastup svog tima na startu Lige šampiona uprkos porazu od Fihsea.
Bekir Čordalija se predstavio navijačima Partizana u Ligi šampiona sa tri odbrane u porazu od Fihsea 44:33, a nakon meča je reprezentativac Bosne i Hercegovine istakao da se na terenu jasno vidio kvalitet rivala.
"Očekivala se brza igra, oni su pokazali zašto su vicešampioni Evrope. Možemo da budemo donekle ponosni jer je Partizan došao u Ligu šampiona gdje se bori sa velikim ekipama. Ponosni smo što smo debitovali u Ligi šampiona. Atmosfera je ok, još uvijek se sklapamo, nova smo ekipa i mislim da će to u nastavku da bude dosta bolje", rekao je Bekir Čordalija.
"Samo da se upoznamo"
Bekir Čordalija, reprezentativac BiH: "Osjećaj je fenomenalan, igrati pred navijačima Partizana u Ligi šampiona"
Istakao je nekadašnji golman Vogošće i Kjelcea da Partizanu nedostaje da se igrači uigraju i upoznaju. Kada bude više utakmica i kada se rukometaši bolje upoznaju i odbrana će bolje izgledati.
"Osjećaj je fenomenalan da igramo pred našim navijačima, pred balkanskim navijačima. To je poseban osjećaj koji treba da se doživi i osjeti. Brza je utakmica, mi smo se pripremili, ali momci su pokazali zašto su bili na Fajnal foru. Nedostaje nam to da se uklopimo i da upoznamo jedni druge. Tu smo mjesec i po dana, neki igrači su bili povrijeđeni, nisu bili tu na treninzima. Treba dosta bolje da se spremamo i da očekujemo da će iz nekih nemogućih situacija da dolaze do golova. Poseban je način spremanja za takve igrače", završio je Čordalija.
(MONDO, Nikola Lalović)
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