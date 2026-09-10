Trener Fihsea Nikolaj Krikau je poslije pobjede nad Partizanom u Ligi šampiona istakao da je rukometu potreban Partizan, kao i Srbija.

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Fihse Berlin je otvorio sezonu u Ligi šampiona pobjedom nad Partizanom, a nakon meča trener tima iz Njemačke istakao je da je neophodno za rukomet da se srpski timovi nađu u eliti. Na konferenciji za medije se zahvalio Partizanu na gostoprimstvu i sjajnoj utakmici.

"Hvala vam na sjajnoj utakmici. Ne bih pričao o ovoj utakmici, samo mi je drago što je rukomet ponovo u Srbiji, to je nedostajalo rukometu. Mislim da su Marsa i Maks stvarno dobro igrali na Lumrbuosu i to je bio defanzivno ključ za defanzivnu kontrolu. Ali srećni smo što ste nas ugostili i sve najbolje od nas iz Berlina", rekao je Nikolaj Krikau.

Vidi opis Nikolaj Krikau: "Rukometu treba Srbija, zbog dvije stvari" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Nakon toga je na pitanje MONDA zašto misli da je potrebno da srpski timovi igraju na ovakvom nivou rekao:

"Mislim da su tu dvije drugačije stvari u pitanju. Rukomet treba da bude mnogo širi, globalniji. Nama trebaju pune arene i mnogo navijača. Ali ako Partizan napravi projekat, i ako uspije da napuni Arene, ovakav projekat bi napravio dobre stvari za nacionalni tim. Svi se nadamo da će balkanski region da se digne. Zato navijam za ovaj projekat jer će to biti dobro za rukomet."

Na kraju je trener njemačkog tima na pitanje ko mu je ove godine najveći rival u Bundesligi rekao da je teško odgovoriti na to pitanje.

"To je problem u Njemačkoj što četiri ili pet timova koji mogu da osvoje titulu, a recimo osam mogu da budu u prva tri. To čini sezonu jako zanimljivom. Kil igra samo Bundesligu naredne sezone i mnogo im je lakše. Magdeburg je favorit, ali Kil, mi i Flensburg možemo da se borimo za titulu. Sezona je duga, mnogo toga može da se desi i moramo da se pripremimo za sve."

Šta su rekli iz Partizana?

Vidi opis Nikolaj Krikau: "Rukometu treba Srbija, zbog dvije stvari" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Trener Partizana Raul Gonzales je istakao da je njegov tim odigrao slabu utakmicu i da će za duel sa Portom naredne nedjelje na gostovanju morati da igra mnogo, mnogo bolje.

"Čestitke igračima i treneru Fihsea, igrali su jako dobar rukomet. Bilo je jako teško za nas. Bilo je ovo jako teško i moramo mnogo da se popravimo i da se više borimo. Moramo da igramo mnogo bolje u napadu i odbrani. Drugačiji su to timovi. Svi igraju na visokom nivou. Igrali su finale prošle godine. Gledaćemo video da vidimo šta se desilo večeras", rekao je Raul Gonzales.

Kapiten crno-bijelih Ivan Mićić je istakao da je ovo bio jako, jako težak meč i da nisu crno-bijeli imali šanse protiv tima koji je vicešampion Evrope i nedavni prvak Bundeslige.

"Prvo da čestitam Fihseu na pobjedi. Ovo je naš prvi meč u Ligi šampiona poslije 13 godina i bilo je nesigurnosti. Bili smo dobar rival prvih 10 minuta, a onda su krenule greške. Moramo da radimo vrijedno, da analiziramo meč i da budemo mnogo, mnogo bolji. Izuzetno teško, mislim da ste prisustvovali kako igra vicešampion Evrope, predvođena najboljim igračima svijeta poput Marse. Mislim da smo u početku bili dostojan rival nekih 10-15 minuta, a poslije smo srljali. Golman se razbranio, kažnjavali su naše greške, ali problem je u našim greškama. Neke stvari ne ispoštujemo šta trener traži od nas. Nije opravdanje što je početak sezone. Što se tiče Pionira, drago mi je da se rukomet vratio i što su imali priliku da gledaju jako lijep rukomet, možda ne sa naše već sa druge strane. Nadam se da ćemo im dati više prilike da se raduju u narednim mečevima", rekao je Ivan Mićić.