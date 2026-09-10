Kapiten selekcije Srbije i lider Fihsea iz Berlina Mijajlo Marsenić je na konferenciji za medije poslije meča prvog kola Lige šampiona sa Partizanom pričao o povratku u Beograd, ali i počastima koje je dobio od te ekipe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mijajlo Marsenić se vratio kući! Došao je u Beograd i otvorio novu sezonu u Ligi šampiona pobjedom nad Partizanom. Dao je pet golova na utakmici na kojoj je vidio mnogo poznatih lica, što na terenu što pored njega.

"Konačno neki srpski novinari, jedva sam čekao! Prvo hvala na ovoj toploj dobrodošlici meni i mojoj porodici. Osjećali smo se kao kod kuće i privilegija je bila igrati pred ovakvim navijačima. Znali smo da je Partizan novi tim, naše iskustvo je presudilo. Partizan treba da drži glavu gore i želim im sve najbolje. Stvarno ta dobrodošlica i čim sam kročio u dvoranu vidio sam 5-10 ljudi koji mi znače, onda kada sam kročio na teren vidio sam još 20. Drago mi je što su svi ti ljudi bili tu i nadam se da će Pionir biti pun i da će pomoći ovim momcima", rekao je Mijajlo Marsenić.

Vidi opis Mijajlo Marsenić: "Ponosan sam, jedini sam Srbin kome je u Berlinu ukazana ta čast" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pivot Fihsea je naravno dobio i pitanje o tome da li je spreman da se naredne sezone vrati u Partizan, pošto je javno objavio da ne ostaje u Fihseu.

"Volio bih da mogu da vam kažem nešto više u ovom trenutku, nije tajna da je Partizan jedna od opcija, ali ne mogu da kažem da je gotovo. Vidjećemo šta budućnost nosi, ne zavisi samo od mene, moram da razgovaram sa porodicom i ako se to desi davaću uvijek sve za ovaj klub."

Na kraju je na pitanje MONDA kako se osjeća povodom toga što će mu na kraju sezone u "Maks Šmeling hali" biti podignut dres istakao da je to za njega velika čast.

"Najiskrenije rečeno, osjećam se ponosno jer sam uložio mnogo truda da dođem do ovoga. Nije bilo uopšte lako, bilo je teško kada sam došao iz evropskog šampiona Vardara. Sada je ipak došlo vrijeme da mislim na svoje zdravlje. Nije lako igrati na ovom nivou sa 33 godine. Osjećam se ponosno na to što sam uradio i ponosan sam što sam u tako velikom klubu i u glavnom gradu Njemačke jedini Srbin kome je ukazana ta čast", završio je Marsenić.