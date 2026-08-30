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"Maštam o tome da karijeru završim u Partizanu": Bundesligaš se oprostio od reprezentativca Srbije

"Maštam o tome da karijeru završim u Partizanu": Bundesligaš se oprostio od reprezentativca Srbije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mijajlo Marsenić je nakon ove sezone napustiti Fihse Berlin nakon devet godina, a za MONDO je u intervjuu istakao da bi volio da karijeru nastavi i završi u Partizanu.

Mijajlo Marsenić napušta Fihse Izvor: Lau Nielsen / Gonzales Photo / Profimedia

Mijajlo Marsenić zvanično završava svoju uspješnu epizodu u Fihseu. Dugo je trajala, srpski kapiten i pivotmen je u Berlinu od 2018. godine kada je došao iz Vardara, a u junu 2027. godine će nakon isteka ugovora napustiti tabor "lisica" sa kojima je osvojio Bundesligu i Ligu Evrope i bio je u finalu Lige šampiona.

Biće slobodan igrač kružni napadač iz Berana i sa 34 godine će moći da ostvari svoj san. U razgovoru za MONDO je jasno rekao da bi idealan kralj bio u njegovom Partizanu.

"Maštam o tome. Nema ništa ljepše nego završiti karijeru u klubu u kome ste napravili prve ozbiljne korake. Partizanu sam jako zahvalan, ljudima koji su u tom momentu bili u klubu. Na prilici, podršci i saradnji i mislim da bi to bilo stvarno savršeno. Naravno moraju da postoje uslovi za to. Ja sam neko koga ambicija kluba vodi i motiviše. U slučaju da se napravi ekipa koja bi bila konkurentna u Evropi, a sa finansijske strane bi zadovoljili finansijske zahtjeve, zašto da ne. Svako od nas mašta o tome i ja ću 2027. kada mi istekne ugovor sa Berlinom imati 34 godine. Nije to više mladost, a i naigrao sam se dosta tog bundesligaškog i evropskog rukometa. Ako se to daj Bože desi malo ću sebi i karijeru produžiti. Biću u svojoj zemlji, živjeću u Beogradu, ako se to desi bilo bi savršeno. Volio bih", rekao je za MONDO Marsenić. 

Šta su rekli iz Berlina? 

Poslije devet godina odlazi Marsenić koga će zamijeniti Teo Monar iz Kjelcea, a sada je Fihse poslije više od 300 mečeva i više od 1.000 golova odlučio da mu se zahvali.

"Sa ponosom mogu da se osvrnem na svoje vrijeme u ovom predivnom klubu i kažem da mi je bila čast da sve ove godine provedem ovdje i budem dio istorije koju smo svi zajedno ispisali i koju ćemo još ispisivati. Zahvalan sam na prilici da igram u najjačoj ligi na svijetu, jer je to oduvijek bio moj san, a još sam srećniji što sam uspio da ga ostvarim sa Fihseom.

Uvijek ću pamtiti divne ljude koje sam upoznao tokom ovog perioda, svoje saigrače, ljude iz rukovodstva, zaposlene u klubu, sve trenere sa kojima sam sarađivao, naše navijače, kao i sve titule koje smo zajedno osvojili. Radujem se početku sezone i, kao i uvijek, davaću sve od sebe do posljednjeg dana u Berlinu kako bih osvojio još titula", rekao je Mijajlo Marsenić. 

Generalni menadžer Bob Hening je istakao da klub napušta jedan od simbola "lisica" i da će ga biti teško zamijeniti. "Sa Marsom nas napušta jedan od simbola kluba, kao i jedna od ključnih ličnosti koja je obilježila posljednju deceniju. Neizmejrno sam mu zahvalan za sve što je uradio za porodicu Fihsea. On je veliki sportista i veliki čovjek. Razilazimo se kao prijatelji za cijeli život, a pošto će njegov dres biti okačen pod krovom hale kao dres šestog igrača, on će zauvijek biti vidljiv i nama i našim navijačima."

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Mijajlo Marsenić Rukomet

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