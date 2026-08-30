Mijajlo Marsenić je nakon ove sezone napustiti Fihse Berlin nakon devet godina, a za MONDO je u intervjuu istakao da bi volio da karijeru nastavi i završi u Partizanu.

Izvor: Lau Nielsen / Gonzales Photo / Profimedia

Mijajlo Marsenić zvanično završava svoju uspješnu epizodu u Fihseu. Dugo je trajala, srpski kapiten i pivotmen je u Berlinu od 2018. godine kada je došao iz Vardara, a u junu 2027. godine će nakon isteka ugovora napustiti tabor "lisica" sa kojima je osvojio Bundesligu i Ligu Evrope i bio je u finalu Lige šampiona.

Biće slobodan igrač kružni napadač iz Berana i sa 34 godine će moći da ostvari svoj san. U razgovoru za MONDO je jasno rekao da bi idealan kralj bio u njegovom Partizanu.

"Maštam o tome. Nema ništa ljepše nego završiti karijeru u klubu u kome ste napravili prve ozbiljne korake. Partizanu sam jako zahvalan, ljudima koji su u tom momentu bili u klubu. Na prilici, podršci i saradnji i mislim da bi to bilo stvarno savršeno. Naravno moraju da postoje uslovi za to. Ja sam neko koga ambicija kluba vodi i motiviše. U slučaju da se napravi ekipa koja bi bila konkurentna u Evropi, a sa finansijske strane bi zadovoljili finansijske zahtjeve, zašto da ne. Svako od nas mašta o tome i ja ću 2027. kada mi istekne ugovor sa Berlinom imati 34 godine. Nije to više mladost, a i naigrao sam se dosta tog bundesligaškog i evropskog rukometa. Ako se to daj Bože desi malo ću sebi i karijeru produžiti. Biću u svojoj zemlji, živjeću u Beogradu, ako se to desi bilo bi savršeno. Volio bih", rekao je za MONDO Marsenić.

Šta su rekli iz Berlina?

Vidi opis "Maštam o tome da karijeru završim u Partizanu": Bundesligaš se oprostio od reprezentativca Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Gerhard Koffler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Poslije devet godina odlazi Marsenić koga će zamijeniti Teo Monar iz Kjelcea, a sada je Fihse poslije više od 300 mečeva i više od 1.000 golova odlučio da mu se zahvali.

"Sa ponosom mogu da se osvrnem na svoje vrijeme u ovom predivnom klubu i kažem da mi je bila čast da sve ove godine provedem ovdje i budem dio istorije koju smo svi zajedno ispisali i koju ćemo još ispisivati. Zahvalan sam na prilici da igram u najjačoj ligi na svijetu, jer je to oduvijek bio moj san, a još sam srećniji što sam uspio da ga ostvarim sa Fihseom.

Uvijek ću pamtiti divne ljude koje sam upoznao tokom ovog perioda, svoje saigrače, ljude iz rukovodstva, zaposlene u klubu, sve trenere sa kojima sam sarađivao, naše navijače, kao i sve titule koje smo zajedno osvojili. Radujem se početku sezone i, kao i uvijek, davaću sve od sebe do posljednjeg dana u Berlinu kako bih osvojio još titula", rekao je Mijajlo Marsenić.

Vidi opis "Maštam o tome da karijeru završim u Partizanu": Bundesligaš se oprostio od reprezentativca Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Generalni menadžer Bob Hening je istakao da klub napušta jedan od simbola "lisica" i da će ga biti teško zamijeniti. "Sa Marsom nas napušta jedan od simbola kluba, kao i jedna od ključnih ličnosti koja je obilježila posljednju deceniju. Neizmejrno sam mu zahvalan za sve što je uradio za porodicu Fihsea. On je veliki sportista i veliki čovjek. Razilazimo se kao prijatelji za cijeli život, a pošto će njegov dres biti okačen pod krovom hale kao dres šestog igrača, on će zauvijek biti vidljiv i nama i našim navijačima."