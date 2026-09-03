Kapiten Srbije odlazi u istoriju: Njemački velikan povlači njegov dres

Dres Mijajla Marsenića stajaće nakon ove sezone pod svodovima "Maks Šmeling" hale u Berlinu. Fihse neće zaboraviti šta je sve za skoro deceniju u klubu uradio kapiten Srbije.

Izvor: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

"On je veliki sportista i veliki čovjek. Rastajemo se kao prijatelji za cijeli život, a pošto će njegov dres biti podignut pod svod arene kao da je naš šesti igrač, on će nam i navijačima zauvijek biti pred očima“, rekao je Bob Hening nakon što je objavljeno da Mijajlo Marsenić napušta Fihse.

Kapitenu Srbije i dugogodišnjem pivotu Fihsea ističe ugovor na kraju ove sezone i napustiće njemački klub čiju je istoriju obilježio. Bio je dio ekipe koja je uzela Ligu Evrope, igrala finale Lige šampiona i koja je osvojila prvi trofej u Bundesligi za "lisice", a sada će njegov dres biti podignut pod svodove "Maks Šmeling" hale.

Tamo su već dresvi Ditharda Finkelmana, Petra Štola, Ikera Romera, Hansa Lindberga i Pola druksa. Sada će nakon devet godina, poslije više od 300 mečeva i 1.000 golova za Fihse i Marsenićev dres biti okačen.

Kako se Marsenić oprostio od Fihsea?

Nakon ove sezone u kojoj će uskroo doći na megdan Partizanu u Ligi šampiona Marsenić će promijeniti sredinu. I on se nakon objave da odlazi naredne godine zahvalio klubu.

"Sa ponosom mogu da se osvrnem na svoje vrijeme u ovom predivnom klubu i kažem da mi je bila čast da sve ove godine provedem ovdje i budem dio istorije koju smo svi zajedno ispisali i koju ćemo još ispisivati. Zahvalan sam na prilici da igram u najjačoj ligi na svijetu, jer je to oduvijek bio moj san, a još sam srećniji što sam uspio da ga ostvarim sa Fihseom.

Uvijek ću pamtiti divne ljude koje sam upoznao tokom ovog perioda, svoje saigrače, ljude iz rukovodstva, zaposlene u klubu, sve trenere sa kojima sam sarađivao, naše navijače, kao i sve titule koje smo zajedno osvojili. Radujem se početku sezone i, kao i uvijek, davaću sve od sebe do posljednjeg dana u Berlinu kako bih osvojio još titula", rekao je Mijajlo Marsenić.

Da li dolazi u Partizan?

Vidi opis Kapiten Srbije odlazi u istoriju: Njemački velikan povlači njegov dres Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Gerhard Koffler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Sjajni pivot iz Berana je počeo da igra seniorski rukomet u Partizanu, a sada će biti slobodan da ostvari svoj san i da se vrati u redove crno-bijelih za svoju labudovu pjesmu.

"Maštam o tome. Nema ništa ljepše nego završiti karijeru u klubu u kome ste napravili prve ozbiljne korake. Partizanu sam jako zahvalan, ljudima koji su u tom momentu bili u klubu. Na prilici, podršci i saradnji i mislim da bi to bilo stvarno savršeno. Naravno moraju da postoje uslovi za to. Ja sam neko koga ambicija kluba vodi i motiviše. U slučaju da se napravi ekipa koja bi bila konkurentna u Evropi, a sa finansijske strane bi zadovoljili finansijske zahtjeve, zašto da ne. Svako od nas mašta o tome i ja ću 2027. kada mi istekne ugovor sa Berlinom imati 34 godine. Nije to više mladost a i naigrao sam se dosta tog bundesligaškog i evropskog rukometa. Ako se to daj Bože desi malo ću sebi i karijeru produžiti. Biću u svojoj zemlji, živjeću u Beogradu, ako se to desi bilo bi savršeno. Volio bih", rekao je za MONDO Marsenić.

(MONDO, N.L.)

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