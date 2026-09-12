Statističari izračunali: Partizan ima 0,07 odsto šanse da osvoji titulu

Rukometaši Partizana su apsolutni autsajderi u Ligi šampiona ove sezone, zajedno sa ostalim balkanskim timovima ne daju im se skoro nikakve šanse da osvoje trofej. Statističari kažu da crno-bijeli imaju 0,07 odsto šanse da osvoje pehar.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana započeli su sezonu u Ligi šampiona porazom od sada već redovnog učesnika Fajnal Fora Fihsea 44:33. Pred 3.500 navijača gledali smo kako plešu Matijas Gidsel i Tobijas Grendal, a nakon prvog kola "Apskil hendbol" je izbacio statističke podatke.

Ovaj portal koji je nešto nalik na Transfermarket u fudbalu, nešto između baze podataka i medija, a oni su dali ubjedljivo najmanje šanse Partizanu da osvoji Ligu šampiona. Crno-belima je dato 0,07 odsto vjerovatnoće da postanu prvaci Evrope.

Zajedno sa njima u grupi timova sa 0,07 odsto šanse za osvajanje su regionalni rivali kao što su Zagreb, Celje i Vardar, ali i Kolštad iz Norveške kao i rival iz grupe Porto sa kojim Partizan igra naredni meč.

Kako su prošli ostali?

Samo nešto više šanse daje se švajcarskom Krinsu iz Lucerna, Kristijanštadu, Saknderborgu i Dinamu iz Bukurešta. Oni su na mizernih 0,09 procenata, dok je njemački velikan i osvajač Lige Evrope Melsungen na samo 0,4 odsto prilike za trofej. Zatim slijedi Visla iz Plocka sa 0,5 odsto, danski GOG sa 0,6 procenata.

Preko 1 odsto ima Monpelje sa 1,9 odsto šanse, Pik Seged sa 2,4 odsto prilike za trofej i Nant sa 3 odsto. Nevjerovatno je da je Pari Sen Žermenu dato samo 3 odsto šanse i pored ogromnih ulaganja, a Kjelceu koje se pojačalo Dejanom Milosavljevom dato je 3,7 odsto šanse.

Portugalski Sporting ima 4,1 odsto, a šanse onda naglo rastu. Olborgu je dato 9,5 odsto prilike za trofej, a Fihseu iz Berlina sa Mijajlom Marsenićem u timu 15,1 odsto. Tolika je šansa i aktuelnog prvaka Evrope Barselone, dok je još jedan rival Partizana iz grupe Vesprem na 18,4 odsto šanse.

Najveća vjerovatnoća za osvajanje Lige šampiona data je prema očekivanju višestrukom prvaku Evrope Magdeburgu. Četa Beneta Vigerta je osvojila dvije titule u posljednje četiri sezone, a sada su se pojačali Kuzmanovićem, Seradiljom i Rasmunsenom. Otišli su uglavnom veterani poput Kristijana O'Salivana, Sebastijana Bertolda, Nikole Portnera i Sergeja Ernandeza, dok se Tim Hornke povukao. Ipak sa Gislijem Kristijansonom, Oskarom Bergendalom, Magnusom Saugstrupom, Magnusonom i Lagergrenom na desnom beku, Feliksom Klarom na srednjem i prije svega Vigertom na klupi očekivano je da su favoriti.

Šta dalje za Partizan?

Rukometaši Raula Gonzalesa naredni meč igraju sa Portom u gostima 17. septembra, a zatim će konačno krenuti i u domaćem prvenstvu. Nakon utakmica sa Dinamom, Loznicom i Jugovićem dočekaće Vesprem 7. oktobra u Beogradu. Potom gostuju Lavovima, pa 14. oktobra idu u Vesprem. Poslije meča sa Radničkim na Banjici i Porto će doći u Beograd.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!