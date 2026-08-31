Nervoza uništila "zmajeve": BIH ispustila prednost, Litvanci preokrenuli i slavili u Vilnjusu!

Košarkaši BIH poražena od Litvanije u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija BIH gostuovala je Litvaniji u drugom meču avgustovskog prozora kvalifikacija za Mundobasket, a nakon pobjede protiv Italije u Tuzli "zmajevi" nisu uspjeli da stignu do novog trijumfa u Vilnjusu.

Litvanija je slavila 78:73 poslije preokreta u drugom poluvremenu, a porazu su komovali tehnička Kenana Kamenjaša pri egal rezultatu sredinom treće četvrtine, ali i ogromna nervoza koja je kumovala velikom broju grešeka i loših rješenja.

Jusuf Nurkić bio je najefikasniji sa 20 poena, od kojih je 12 postigao sa slobodnih bacanja, Luka Garza postigao ja 14, a Amar Alibegović je dodao 11.

Azulas Tubelis predvodio je Litvance sa 23 poene, a Augustus Marčuljonis je postigao 16.

Prva četvrtina protekla je u znaku Jusufa Nurkića. Prva zvijezda reprezentacije Bih psotigao je 7 poena u ovoj dionici, zanimljivo svih sedam sa linije penala. Upravo njegova vezana slobodna bacanja donijela su "zmajevima“ prednost od 5 poena, koju ipak nisu sačuvali do pauze.

Nakon pogođenog jednog penala Vojina Ilića imala je BIH 21:16, ali su Litvanci uzvratili, stigli na poen zaostatka preko Radževiciusa, da bi Garza pogodio pred oslazak na pauzu – 23:20.

Drugu četvrtinu otvorio je Talić trojkom za najveću prednost na meču – 26:20, a onda je Garza povisio na 28:20.

Košarkaš Bostona dobio je priliku pošto je Nurkić poslije sedam minuta napravio drugu ličnu grešku i izašao, a vratio se polovinom druge dionice.

Litvanci nisu dozvoljavali „zmajevima“ da se ponovo odlijepe, a na dvije i po minute poslije slobodnih bacanja stigli su do 37:36, odnosno prvog vođstva još poslije onih uvodnih 2:0.

Dario Đerđa znao je kako da zaustavi ovaj nalet Litvanaca, pozvao je tajm aut, a poslije minuta odmora košarkaši BIH napravili su seriju 7:2 za vođstvo 43:39 pred posljednji minut prvog poluvremena.

Sa istog mjesta sa kojeg je Vrabac pogodio trojku tridesetak sekundi ranije pogodio je trojku i Garza za 46:40 i natjerao Litvance na tajm aut.

Uspjeli su Litvanci da smanje na 46:42, a u posljednjim sekundama prvog dijela Nurkić nije pogodio trojku i otišlo se na odmor pri ovom rezultatu.

Nurkić i Garza sa po devet poena predvode selekciju BIH, kod Litvanaca Marčuljonis je dao 10, a Tubelis 8 u prvom poluvremenu.

Litvanci su se rasucali na početku drugog poluvremena, upravo trojkama stigli su do vođstva 50:48, a onda je pogodio Nurkić i sve je krenulo „od nule“.

Ušli su „zmajevi“ u nervozu na 53:53, Kenan Kamenjaš bez ikakve potrebe je napravio nesportski prekršaj, reagovala je burno klupa i zaradila tehničku, a potom je i Nurkić krenuo da sam prevodi loptu i organizuje napad, pa ga je selektor preselio na klupu i vratio Garzu.

Litvanci su stigli do 57:53, a trojka Garze poništena je čudno odlukom sudija. Naime, najbliži sudije je pokazao da je istekao napad, iako se prema zvaničnom semaforu to nije desilo. Ali bh. reprezentativac je nedugo zatim pogodio trojku i vratio svoju ekipu u igru.

Uslijedila je serija promašaja na jednoj i drugoj strani, ali i pomalo nervozne igre i loših rješenja, poput dva Talićeva dodavanja bačena u prazno. Igrao je Vrabac dobru odbranu, ali Litvanci su se bolje snašli i na kraju treću četvrtinu dobili sa sedam poena razlike pa je na semaforu pred posljednjih 10 minuta stajalo 61:58.

Stvari se nisu mnogo promijenile ni u posljednjoj četvrtini. Veliki broj grešaka pravili su košarkaši BIH, čak i nakon minuta odmora koji je zvao Đerđa, bez rješenja se igralo u napadu pa je Nurkić pokušavao sam da završi, ali nije to funcionisalo. U takvoj situaciji Litvanija je stigla do 76:68, a njenu seriju 5-0 prekinuo je Vrabac jednim pogođenim slobodnim bacanjem.

Nurkić je promašio flouter, a na drugoj strani pored njega je položio Stenionis za najveću prednost 78:69, samo 2 minute i 11 sekundi prije kraja.

U samom finišu smanjili su „zmajevi“ na 78:73 slobodnim bacanjem Talića i to je bio posljednji poen na utakmici.

Selekcija Bih nakon ovog poraza ostala je na tri pobjede i pet poraza, dok Litvanci imaju skor 4-4.



