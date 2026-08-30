Selektor BiH pred okršaj sa Litvancima: "Da budemo fokusirani na teren i ne razmišljamo o drugim stvarima!"

Košarkaše BiH u ponedjeljak očekuje susret sa selekcijom Litvanije u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Izvor: Alberto Cavallaro/SportReporter/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija BiH u ponedjeljak nastavlja kvalifikacije za plasman na Mundobasket, koji se sljedeće godine održava u Kataru.

Pobjedom u tuzlanskom Mejdanu (78:76) protiv Italije izabranici Darija Đerđe oživjeli su nade za mjesto na prvenstvu svijeta, međutim još mnogo posla je pred njima. Prvi naredni ispit, posljednjeg dana avgusta, biće selekcija Litvanije, sa kojom će u 17.30 časova po našem vremenu u Vilnjusu.

Tabor BiH pred ovaj susret uzdrmala je vijest o odlasku Aleksandra Lazića iz reprezentacije, tako da će "zmajevi" oslabljeni dočekati veoma važan duel u borbi za vizu za planetarnu košarkašku smotru.

"Malo smo 'stigli' raznim stvarima, međutim, morali smo da se fokusiramo na utakmicu protiv jednog stvarno dobrog protivnika. Oni su tu, vidi se, neke stvari mijenjali u njihovom rosteru. Vjerovatno žele da se posvete i imaju mnogo veću šansu. Ruku na srce, utakmica protiv Turske možda im nije najrealnija (pobjeda Turske 94:66, op.a.), međutim, respektabilna košarkaška zemlja sigurno će na svom terenu dati sve. Pred 10, 12 hiljada ljudi će biti na nivou", poručio je iz Litvanije selektor bh. tima, dodavši:

"Idemo da izvučrmo najbolje što možemo i odigramo mušku utakmicu, pa budemo 40 minuta fokusirani i ne razmišljamo ni o kakvim drugim stvarima, nego samo o onome što možemo da pružimo na terenu. Tada mislim da možemo biti konkurentni sa svima."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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