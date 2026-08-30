logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selektor BiH pred okršaj sa Litvancima: "Da budemo fokusirani na teren i ne razmišljamo o drugim stvarima!"

Selektor BiH pred okršaj sa Litvancima: "Da budemo fokusirani na teren i ne razmišljamo o drugim stvarima!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Košarkaše BiH u ponedjeljak očekuje susret sa selekcijom Litvanije u sklopu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Dario Đerđa Izvor: Alberto Cavallaro/SportReporter/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija BiH u ponedjeljak nastavlja kvalifikacije za plasman na Mundobasket, koji se sljedeće godine održava u Kataru.

Pobjedom u tuzlanskom Mejdanu (78:76) protiv Italije izabranici Darija Đerđe oživjeli su nade za mjesto na prvenstvu svijeta, međutim još mnogo posla je pred njima. Prvi naredni ispit, posljednjeg dana avgusta, biće selekcija Litvanije, sa kojom će u 17.30 časova po našem vremenu u Vilnjusu.

Tabor BiH pred ovaj susret uzdrmala je vijest o odlasku Aleksandra Lazića iz reprezentacije, tako da će "zmajevi" oslabljeni dočekati veoma važan duel u borbi za vizu za planetarnu košarkašku smotru.

"Malo smo 'stigli' raznim stvarima, međutim, morali smo da se fokusiramo na utakmicu protiv jednog stvarno dobrog protivnika. Oni su tu, vidi se, neke stvari mijenjali u njihovom rosteru. Vjerovatno žele da se posvete i imaju mnogo veću šansu. Ruku na srce, utakmica protiv Turske možda im nije najrealnija (pobjeda Turske 94:66, op.a.), međutim, respektabilna košarkaška zemlja sigurno će na svom terenu dati sve. Pred 10, 12 hiljada ljudi će biti na nivou", poručio je iz Litvanije selektor bh. tima, dodavši:

"Idemo da izvučrmo najbolje što možemo i odigramo mušku utakmicu, pa budemo 40 minuta fokusirani i ne razmišljamo ni o kakvim drugim stvarima, nego samo o onome što možemo da pružimo na terenu. Tada mislim da možemo biti konkurentni sa svima."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi BiH košarka Dario Đerđa Mundobasket 2027 Litvanija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC