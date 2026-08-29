"Zmajevi" u Vilnjusu bez Lazića, Igokea "stopirala" njegov nastup za BIH zbog Mladića?!

Aleksandar Lazić propustiće duel sa Litvanijom, a u Vilnjus nije otputovao još jedan član reprezentacije BIH.

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Košarkaška reprezentacija BIH u ponedjeljak u 17.30 časova nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo duelom protiv Litvanije u Vilnjusu.

„Zmajevi“ su u petak savladali Italiju 78:76 i tako dodatno zakomplikovali situaciju u grupi, a pred duel sa Litvancima selekcija Darija Đerđe ostala je bez Aleksandra Lazića.

Košarkaš Igokee u Beogradu je napustio reprezentaciju, kao i pomoćni trener Zoran Petković, a o ovoj situaciji kratko su se oglasili iz Košarkaškog saveza BIH.

"Lazić i Petković nisu sa nama. Rastali smo se na aerodromu u Beogradu sa njima, nakon što su dobili poziv iz kluba. To je sve što znamo i što možemo reći u ovom trenutku, jer smo još uvijek na putu za Vilnius, gdje nas očekuje važna utakmica u kvalifikacijama za SP", rekao je portparol KSBIH Hajrudin Prolić u izjavi za N1.

On nije želio da komentariše nezvanične informacije da je na Lazića i Petkovića izvršen pritisak političkog vrha Republike Srpske da se povuku iz reprezentacije BIH nakon što je na utakmici BIH - Italija u Tuzli bilo skandiranja povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.