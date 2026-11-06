Vlade Đurović: Ne plašim se Mekintajera, ne razmišljam o njemu

Vlade Đurović ne strahuje od Mekintajera pred meč Crvene zvezde i Olimpijakosa, ističući da su drugi, bolji igrači šampiona Evrope veći izazov.

Izvor: EPA/PETE ANDREOU/TV Arena sport/Screenshot

Trofejni srpski trener Vlade Đurović ne strahuje da bi Amerikanac Kodi-Miler Mekintajer mogao da naudi Zvezdi na njenom gostovanju Olimpijakosu. Poznat kao veliki kritičar Mekintajerovog stila igre, Đurović je govorio iskreno pred meč "bratskih" klubova u Atini (20.15).

"Ne plašim se lično njega, niti razmišljam o njemu kao o protivniku, to što igra Furnije ne smeta Mekintajeru, već mu pomaže, jer ima kome da asistira i da pravi svoje asistencije. On je počeo da igra kad su otpala da glavna plejmejkera, da su tu vrlo teško bi ulazio u igru", kazao je Đurović.

Mekintajer je u prvaku Evrope uskočio u prvi plan poslije niza povreda u ekipi, a prije svega poslije katastrofalnih vijesti o Žanu Monteru.

"Ovdje je razumio da je epizodista i to igra, igra manje minuta, sa manje pokušaja da šutira. On je igrač koji treba da nahrani igrače koji su igrali NBA i to je ukapirao. Nisam mislio da će to da ukapira, da će da priđe sa stavom da je bio glavni u Zvezdi i da je igrao u prosjeku 35 minuta. Ipak je shvatio, pametan je izgleda i igra to što treba. Da prevede loptu i da doda. U Zvezdi je stalno bio u prodoru", rekao je Đurović.

Amerikanac sa bugarskim dokumentima je u prvih pet kola igrao po 16:50 minuta i prosječno postizao po 3,4 poena uz 2,6 skokova i pet asistencija, a u narednim rundama je igrao po 29 i po minuta, uz 15,5 poena po meču i 3,8 skokova i 5,3 asistencija. U posljednjih pet kola je udvostručio svoj broj pokušaja za tri poena (10/23) i utrostručio svoj broj pokušaja za dva (14/28)

"Nije Mekintajer problem za nas, problem su drugi, jer trebag kontrolisati skok i ritam. Ako ih krene i sa trojkama, to sipa sa svih strana, iako do sada to nije bilo tako", kazao je Đurović.

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