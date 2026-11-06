Vlade Đurović digao glas: "Svi viču da je Zvezda favorit! To nije normalno, majke mi"

Vlade Đurović je istakao da Crvena zvezda nikako ne može biti favorit na meču sa Olimpijakosom u Evroligi.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda počinje seriju gostovanja u Evroligi u Atini. Hala u Pireju se renovira i neće tu dočekati crveno-bijele bratski Olimpijakos, a Vlade Đurović pred meč stišava eurofiju. On smatra da su navijači previše "poletjeli".

"Ja ovih dana čitavo vrijeme govorim ljudima da ne bi bilo depresije poslije, šta je vama ljudi? Svi pričaju "dobijamo, dobijamo". Danas mi milicioner na ulici kaže da dobijamo.Da li je Zvezda favorit? Evo Željko Obradović sa Panatinaikosom da igra umjesto nas. Najjači tim u Evropi. Da li bi bio favorit da igra sa njima? Pa ne bi! A Zvezda da je favorit? To nije normalno majke mi", rekao je Vlade Đurović na startu.

"Tri puta skuplji, bolji..."

Naglasio je Vlade Đurović da je Crvena zvezda jak rival Olimpijakosu i da može da ga pobijedi, ali da se ne može pričati da je iko favorit protiv tima Jorgosa Barcokasa u Grčkoj.

"Čak igra i ovaj Furnije, 'ajde da ne igra Furnije. Tim koji je skuplji od Zvezde jedno tri puta, koji ima bolje igrače. Zamislite vi sada da kažete braći Angelopulos da će da bude teško. Jeste normalni?To je već ubilježeno dva boda! Ali znate šta sve mora da se poklopi. Da bude korektno suđenje, da Zvezda odigra najbolju partiju. Treba mnogo uslova da Zvezda dobije. Ali ja se malo u sebi nadam da Olimpijakos neće odigrati dobro i da će moći Zvezda da dobije", rekao je Vlade Đurović.

"Favoriti su da osvoje"

Olimpijakos je aktuelni šampion Evrolige i protiv takve ekipe nema niko prava da sebe proglasi za favorita. Pa čak i kada nema Tajlera Dorsija...

"Oni su prije svega aktuelni šampioni. Oni su i ove godine jedan od favorita da ponove to. Sve to što si rekao bez igrača koji su veoma bitni, Montero i Dorsi. To je jedan luksuz da ti jedan igrač koji nije povrijeđen ne igra jer se posvađao.Mnogo tu dobrih igrača ima, Vezenkov i Milutinov nisu u velikoj formi. Oni guraju jer imaju kvalitet, znaju šta se radi, imaju disciplinu i mnogo su težak protivnik za otvaranje ovog ciklusa od 11 utakmica do kraja godine. Da računamo da dobije sve tri kod kuće i dvije na strani, to je pet. Onda bi imala 11 pobjeda i 6 poraza, onda bi Zvezda bila u gornjem dijelu tabele", rekao je Vlade Đurović.

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