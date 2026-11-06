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401 šut Tajlera Dorsija pred Zvezdu: Poruka suspendovanog odjeknula Grčkom

401 šut Tajlera Dorsija pred Zvezdu: Poruka suspendovanog odjeknula Grčkom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tajler Dorsi se oglasio pred meč sa Crvenom zvezdom. Objavio je da je na treningu šutnuo 401 put i objavio je poruku koju su prenijeli grčki mediji. Da li ovo znači da se vraća?

Tajler Dorsi šutnuo 401 put pred utakmicu Olimpijakos Crvena zvezda Izvor: Francesco Malpensi / Zuma Press / Profimedia

Suspendovani Tajler Dorsi se oglasio pred meč sa Crvenom zvezdom. Reprezentativac Grčke suspendovan je na mjesec dana zbog komentara o svojoj ulozi u timu i neče ga biti na meču sa crveno-bijelima u Atini, a sada je na svoj instagram nalog postavio stori sa treninga.

Oglasio se sa porukom da je na treningu šutnuo 401 put i nakon toga je ostavio dugu poruku. Očekuje se da se poslije meča sa Zvezdom 15. novembra vrati na teren, ali ga neće biti na meču sa timom Ibona Navara. Neće biti ni na duže povrijeđenog Žana Montera, ali su se Nikola Milutinov i Evan Furnije oporavili, dok se očekuje i debi Džona Končara u Evroligi. 

Šta je poručio Tajler Dorsi?

Izvor: Instagram/tylerdorsey5

"Imali su strast, ali sama strast nije bila dovoljna. Imali su iskustvo, ali ni samo iskustvo nije bilo dovoljno. Imali su misiju, ali im je za tu misiju bila potrebna Božja sila. Zato im je Isus rekao da čekaju. Tu počinje putovanje. Ne djelima. Ne postignućima. Ne dokazivanjem. Već predanjem. Učenici su morali da kažu: 'Gospode, činićemo onako kako Ti želiš.' To je suština života potpunog predanja Bogu. Srce koje se predalo ne razumije uvijek šta Bog čini. Ono jednostavno ima dovoljno povjerenja u Njega da Mu bude poslušno. Možda je upravo ovo prvi korak...", stoji u narednom storiju Tajlera Dorsija.

Šta se desilo zapravo?

Sada već iskusni 30-godišnji košarkaš je na svojim društvenim mrežama komentarisao ulogu u timu, a to nije dozvoljeno kod Jorgosa Barcokasa. Suspendovan je na mjesec dana i trebalo bi da se vrati u ekipu 15. novembra. 

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Tagovi

KK Olimpijakos košarka Tajler Dorsi

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