Zvezdin "pakao" kreće od Olimpijakosa: Crveno-bijeli moraju da riješe dva najteža "zadatka"

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Olimpijakosa u 10. kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde "pakleni" novembar otvaraju protiv ekipe Olimpijakosa u 10. kolu Evrolige. Beogradski crveno-bijeli su ponovo u pobjedničkom ritmu, bili su maksimalni u prethodnom duplom kolu, dok su i Grci u dobrom raspoloženju. Srpski tim je trenutno na skoru 6-3 što je dovoljno za šestu poziciju na tabeli, dok je aktuelni šampion Evrope drugi sa skorom 7-2.

Ibon Navaro je odlučio da u Beogradu ostavi Džonatana Motlija koji je potpuno pao u drugi plan dolaskom Kristijana Koloka, dok je kao drugi centar nezamjenljiv Ebuka Izundu. S druge strane, Jorgos Barcokas ne može da računa na Žana Montera koji je doživio tešku povredu, dok je Evan Furnije i dalje rovit.

Šta očekuje Navaro?

Izvor: MN PRESS

Španski stručnjak je naglasio da će biti ključno da uspostave kontrolu na skoku i vjeruje da u duelu sa jednim od najboljih evropskih timova mogu da unaprijede neke segmente igre kojima nije najzadovoljniji.

"Gostujemo šampionu, moramo da pokažemo poštovanje. Kada je neki tim šampion, to nije samo zbog kvaliteta koji posjeduje, već i zbog njegovog karaktera, mentaliteta i sposobnosti da se takmiči na najvišem nivou. Olimpijakos je drugačiji - ima sposobnost da, kakvi god bili problemi sa kojima se suočava, uvijek pronađe način da bude konkurentan i da pobjeđuje. To je prva stvar koju moramo da imamo na umu", rekao je Navaro i dodao:

"Drugo, Olimpijakos je najbolja ekipa u ofanzivnom skoku, najbolja po broju poena iz druge šanse i najbolja po realizaciji šuteva za dva poena. To je veliki izazov za nas. Kada igrate protiv takvih ekipa, morate da budete maksimalno koncentrisani prilikom zatvaranja šutera, u situacijama jedan na jedan, kao i prilikom zagrađivanja koša. Zato moramo da napravimo veliki iskorak u segmentima igre u kojima trenutno nismo dovoljno dobri. Ako želimo da podignemo našu igru na viši nivo, u tim stvarima moramo da napravimo ne jedan, već dva koraka naprijed."

Šta očekuje Barcokas?

Izvor: MN PRESS

Trener Olimpijakosa je istakao da izuzetno cijeni Ibona Navara i da očekuje tešku i zahtjevnu utakmicu u Pireju.

"To je veoma zahtjevna utakmica. Momentum za nas nije dobar ako se uzme u obzir način na koji Crvena zvezda igra. Igra veoma dobro, imaju veoma dobru odbranu, protivnicima dozvoljavaju najniži procenat šuta za dva poena, a u posljednje vrijeme igraju i sa preuzimanjima, tako što Odželeja stavljaju na poziciju pet", kaže Grk i nastavlja:

"Imam veliko poštovanje prema treneru Navaru. On stvara ekipe sa identitetom i kako vrijeme prolazi, njegov tim postaje sve bolji. Utakmica će biti veoma teška i moraćemo dobro da igramo kako bismo pobijedili. Imamo veoma dobar skor u Evroligi, neporaženi smo u prvenstvu i osvojili smo Superkup. Smatramo da imamo dobru ekipu i da ćemo biti konkurentni u svim okolnostima", rekao je Jorgos Barcokas.

Šta će biti ključ?

Vidi opis Zvezdin "pakao" kreće od Olimpijakosa: Crveno-bijeli moraju da riješe dva najteža "zadatka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Najveća bitka vodiće se pod košem i skok će biti ključni segment, pošto je Olimpijakos ekipa koja je najbolja po ofanzivnom skoku u ligi. Crvena zvezda bilježi 39,4 skoka po utakmici, u poređenju sa 38,2 skoka Olimpijakosa.

Ekipa iz Pireja takođe ima najbolji procenat šuta za dva poena 60,2%, u poređenju sa 52,3% koliko ima srpski tim. Kada se porede ofanzivni rejtinzi, Olimpijakos je na 108,6, dok je Crvena zvezda na 97,3, ali je ključno to što je tim Ibona Navara prvi po defanzivnom rejtingu i sada će to morati da demonstriraju protiv šampiona Evrope.

Raspored Crvene zvezde u novembru: