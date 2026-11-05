Olimpijakos traži zamjenu za Montera: Vašington je jedna od opcija

Poslije povrede Žana Montera je navodno jedna od meta Olimpijakosa i Dvejn Vašington.

Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Žan Montero je doživio tešku povredu i biće van terena oko šest mjeseci. Olimpijakos traži rješenje i navodno ga vidi ni manje ni više nego u Dvejnu Vašingtonu. Grčki mediji tvrde da je upravo košarkaš Bajerna jedna od opcija.

Prema njihovim informacijama Vašington je jedna od opcija koje gledaju, ali nije jedini. Ne postoji nikakva klauzula ili otkup u ugovoru sa njemačkim klubom i to je nešto što bi moglo da bude problematično u pregovorima. Odnosno, Bavarci bi morali da se slože i da ga puste.

Vašington ove sezone ima prosjek od 15,2 poena i 2,9 asistencija po meču u Evroligi, ali je Bajern na skoru 2-7 u elitnom takmičenju.

"Ne postoji drugi Montero, nema drugog igrača sa istim takvim karakteristikama. Tražimo dobrog igrača, može da ima i različite karakteristike od njega, potreban nam je neko ko može da igra na ovom nivou. Tražimo nekoga ko je dobar i koga možemo da integrišemo u naš tim", poručio je Barcokas, bez licitiranja imena.

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