Status Crvene zvezde i Partizana u Evroligi je i dalje veliko i otvoreno pitanje pošto nema još konačnog odgovora na pitanje ko će biti osam novih franšiza. Šta se dešava trenutno?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Evroliga bi uskoro opet trebalo da odlučuje o novim franšizama i za sada Crvena zvezda i Partizan nisu još dobili pozitivan signal da će biti primljeni u odabrano društvo, međutim prema informacijama "Kurira" ipak postoje "velike šanse" da će se to dogoditi na kraju.

"Crvena zvezda i Partizan imaju neophodne finansijske garancije da postanu franšize. Za Partizan je garantovala OMR group (vlasništvo Ostoje Mijailovića), dok će ime Zvezdinog garanta biti poznato u najskorijem periodu. U pitanju su garancije za prvu ratu od 12,5 miliona evra, ali i za kompletnu sumu od 50 miliona koliko vječite košta franšiza. Kako smo saznali, i Partizan i Crvena zvezda čine sve da ostanu na košarkaškoj mapi Evrope", navodi se u tekstu.

Ko još hoće franšizu Evrolige?

Vidi opis Da li će Zvezda i Partizan dobiti status franšize Evrolige? Stigle su ohrabrujuće vijesti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Prema informacijama portala "Encestando" iz Španije, prva nova ekipa koja će se priključiti kao franšiza je Valensija, koja će za to platiti 50 miliona evra, saopšteno je. Uz njih, favoriti su još i Pariz, Dubai i solunski PAOK, dok se sve više priča i o Napoliju.

To je dakle već pet franšiza, a ukupno će ih biti osam. To znači da Crvena zvezda i Partizan moraju da se bore sa još nekoliko interesantnih klubova koji se spominju. Tu su prije svih Hapoel iz Tel Aviva, već drugu godinu zaredom učesnik Evrolige koji ima velike ambicije i visok budžet, kao i Maksima Roma, klub čiji je suvlasnik Luka Dončić.

Tu su još i Virtus, Aris, Hapoel Jerusalim i London Lajonsi, što znači da će biti pune ruke posla kako bi se došlo do toliko željene "A" licence, odnosno statusa franšize.

Čeka se zbog NBA?

Razlog zašto Evroliga nije još proglasila nove franšize na sastanku na jezeru Komo je to što je NBA insistirala na tome da ne primi nikoga više, ako želi zajedno sa njom da pravi novo takmičenje – NBA Evropu. Taj ultimatum nije prošao.

Njoj su interesantni samo klubovi i to u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez našeg Beograda, uz podsjećanje da neki od ovih gradova – veze nemaju s košarkom i da bi tek trebalo da dobiju klubove.