Partizan mora da pobijedi Makabi: Ako padnu Izraelci u Beogradu, opet je sve moguće

Košarkaši Partizana dočekuju poljuljani Makabi u 10. kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Makabija u 10. kolu Evrolige i imaju šansu da okrenu momentum sezone. Izabranici Đoana Penjaroje su nakon pobjede u derbiju vezali dva poraza od Asvela i Žalgirisa i poljuljani Izraelci bi mogli da budu put ka izlazu iz krize. Oba tima u posljednjih pet kola imaju samo jednu pobjedu i biće silno motivisani da se vrate na pobjednički kolosijek.

Partizan se trenutno nalazi na 12. poziciji sa skorom 4-5, dok je Makabi na 18. poziciji sa skorom 2-7. Crno-bijeli imaju jako povoljan raspored u novembru, čekaju ih četiri domaćinstva i ne igraju ni protiv jednog od favorita.

Šta očekuje Đoan Penjaroja?

Izvor: MN PRESS

Španski trener Đoan Penjaroja respektuje ekipu Makabija i naglašava da mnoge ekipe ove sezone imaju loše i dobre momente. Pred duel sa Izraelcima osvrnuo se na uklapanje novih igrača, što je trenutno najveći izazov za njega kao trenera.

"Prije svega, 100 odsto smo fokusirani samo na sutrašnju utakmicu, a ne na naredne mečeve. Jasno je da igramo četiri vezana meča kod kuće, ali ne možemo odjednom odigrati sve u našoj dvorani. Fokus je maksimalan na Makabi - radi se o veoma dobrom, talentovanom timu koji ima sjajnog trenera. Tačno je da su izgubili posljednje utakmice i da imaju određene probleme, nalik mnogim ekipama u ovoj Evroligi, ali to je i dalje izuzetno veliki tim", rekao je Penjaroja i osvrnuo se na svoj tim:

"U toku sezone nije lako uklapati nove igrače. Imamo iskustva u Evropi i u ovoj Evroligi, treba nam vremena za trening, ali je jasno da su Rivs i Frenks iz dana u dan sve bolji. Upoznaju naša pravila i igraju kvalitetnije svakog dana. Takođe, Marinković se vratio u tim, ali nakon povrede moramo ponovo ući u pravi ritam", dodao je Penjaroja.

Šta očekuje Oded Kataš?

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odedu Katašu se "drma klupa" i ukoliko zabilježi novi poraz, moglo bi konačno da se razmatra o njegovoj budućnosti u Tel Avivu.

"Nema lakih utakmica i svakako ne u Beogradu pred tom publikom. Moramo biti spremni profesionalno i taktički. Potrebno je da budemo oprezni i da nemamo situacije u kojima padamo. Potrebno je da vjerujemo jedni u druge i u ono što radimo, kao i to da imamo punu koncentraciju nad onim što je pod našom kontrolom. Pravi trud, dobar govor tijela, komunikacija, to je ono što nam je potrebno da bismo izašli iz, za nas, ne toliko dobrog perioda", rekao je Kataš i nastavio:

"Srećni smo svaki put kada imamo priliku da igramo sa našim navijačima. Potrebna nam je ta energija. Šteta što i dalje nema odluke da može da se igra u Izraelu. Ako pitate mene lično, ako nije u Izraelu, onda mi teško pada što nismo u Beogradu jer ih cijenimo i volimo. Međutim, ako je to za dobrobit kluba, onda ću prihvatiti", zaključio je Izraelac.

Osim što Makabi bilježi istorijski loše rezultate, poljuljana je i atmosfera u timu, pošto se sve glasnije čuje da su spremni da se odreknu jedne od najvećih zvijezda Danijela Tajsa.

Raspored Partizana u novembru

Vidi opis Partizan mora da pobijedi Makabi: Ako padnu Izraelci u Beogradu, opet je sve moguće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD