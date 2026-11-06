Džared Batler: "Gubljenje vremena je pričati o tome, biću još bolji"

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler je izuzetno motivisan pred bratski derbi u Evroligi.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler najavio je utakmicu sa ekipom Olimpijakosa u Grčkoj. Američki bek je zadovoljan kako napreduje u novoj sezoni, ali kaže da je tek godinu dana u evropskoj košarci i da od sebe očekuje još bolje partije.

Osvrnuo se i na Kodija Milera-Mekintajera koji će prvi put u zvaničnom meču biti u ulozi protivnika.

"Uvjeren sam da će biti dobra utakmica. Očigledno je da im nedostaje nekoliko igrača, ali za nas je najvažnije da nastavimo da napredujemo i nadograđujemo ono na čemu smo radili do sada", rekao je Batler za "Meridian sport" i naglasio šta će biti ključno u duelu sa aktuelnim šampionom Evrope:

"Skok u odbrani je jedan od presudnih faktora. Mislim da oni postižu mnogo poena iz drugih napada. Takođe, moramo da ograničimo njihove prodore, jer postižu mnogo poena iz reketa. Tako da će to biti veoma važno."

"Kodi Miler-Mekintajer je lider"

Džared Batler ima samo riječi hvale o nekadašnjem saigraču Kodiju Mileru-Mekintajeru koji polako postaje jedan od ključnih igrača u Olimpijakosu.

"Mislim da će biti izuzetno agresivan, posebno zato što im nedostaje nekoliko igrača. Očekujem da će dati sve od sebe i igrati veoma borbeno, tako da se radujem tom duelu. Mislim da će biti zanimljivo."

Otkrio je da se čuo sa njim i jedva čeka da odmjere snage na terenu. "On je lider i neko ko uvijek vodi računa o saigračima. Uvijek je tu da pomogne i posavjetuje. Dopisivali smo se nekoliko puta tokom sezone, tako da imamo dobar odnos. Mislim da će biti uzbudljivo ponovo se sresti na terenu."

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Nova uloga u sistemu Ibona Navara

Kako se adaptirao na sistem Ibona Navara, kod Saše Obradovića je imao prilično drugačiju ulogu? Ne želi da troši riječi i upoređuje sezone, već radi sve što je u njegovoj moći da napreduje iz utakmice u utakmicu.

"Prilično je drugačije. Očigledno je da su u pitanju različiti stilovi igre i različiti treneri, ali zaista se trudim da ne pravim takva poređenja. Mislim da je to gubljenje vremena. U svakom slučaju, osjećam se dobro i prijatno mi je u ovom sistemu. Bilo je potrebno određeno vrijeme da se prilagodim, prije svega zbog drugačijeg stila igre. Ali mislim da sam sada pronašao svoje mjesto. Ipak, još je relativno rano, tako da ima prostora za napredak", kaže Batler i dodaje:

Izvor: MN PRESS

"Nedavno sam osvijestio da je baš skoro bilo tačno godinu dana otkako sam došao u Evropu. Zato ne mislim da sam se još u potpunosti prilagodio. Vjerujem da imam još mnogo toga da pružim i da postoji veliki prostor za napredak."

Prije Crvene zvezde, na njegovu adresu stigla je ponuda Olimpijakosa, što mu u ovoj fazi karijere ne predstavlja neki dodatni motiv.

"Nemam dodatan motiv zbog toga. Mislim da je to odavno iza mene. Naravno, Olimpijakos je veliki klub, ali nemam neki poseban motiv zbog priče oko transfera”, zaključio je Batler za Meridiansport.