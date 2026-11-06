Pratite meč Partizana i Makabija u Evroligi uživo uz MONDO.

Košakaši Partizana od 20:45 dočekuju Makabi u posljednjem meču desetog kola Evrolige. Na svom terenu će probati da pobijede poslije dva poraza u nizu i četiri poraza u posljednjih pet kola. Makabi je u seriji od tri poraza.