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UŽIVO, PARTIZAN - MAKABI: Loše vijesti dva sata pred meč 0

Pratite meč Partizana i Makabija u Evroligi uživo uz MONDO.

Košakaši Partizana od 20:45 dočekuju Makabi u posljednjem meču desetog kola Evrolige. Na svom terenu će probati da pobijede poslije dva poraza u nizu i četiri poraza u posljednjih pet kola. Makabi je u seriji od tri poraza.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:44

Danilo Anđušić u Areni

Pogledajte

00:07
Danilo Anđušić stigao na Partizan - Makabi
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

20:40

Ovo su sastavi!

Partizan: Džouns, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj

Makabi: Hoard, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejmen, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson

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Dobro veče!

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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