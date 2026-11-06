Pratite meč Partizana i Makabija u Evroligi uživo uz MONDO.
Košakaši Partizana od 20:45 dočekuju Makabi u posljednjem meču desetog kola Evrolige. Na svom terenu će probati da pobijede poslije dva poraza u nizu i četiri poraza u posljednjih pet kola. Makabi je u seriji od tri poraza.
Danilo Anđušić u Areni
Ovo su sastavi!
Partizan: Džouns, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj
Makabi: Hoard, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejmen, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson
Nikola Lončar pred meč
Partizan se oglasio
Izveštaj o zdravstvenom stanju Kevarijusa Hejsa: Usled povrede ramena, centar Partizana Mozzart Bet Kevarijus Hejs će propustiti večerašnji duel protiv Makabija. Njegovo stanje se pažljivo prati i biće ponovo evaluirano pre naredne evroligaške utakmice. https://t.co/LqJGERy87C— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)November 6, 2026
Ko fali Partizanu?
Na ovom meču Đoan Penjaroja ne može da računa na Tonjea Džekirija, Kevarijusa Hejsa i Dereka Vilisa.
Dobro veče!
U posljednjem meču večeri i posljednjem meču 10. kola Evrolige Partizan će na svom terenu dočekati Makabi od 20:45.