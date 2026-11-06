Partizan se hitno oglasio: Loše vijesti, centara više nema

Partizan je potvrdio da ne računa na centra Kevarijusa Hejsa, koji je povrijedio rame.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Partizan u 10. kolu Evrolige dočekuje Makabi u Beogradskoj areni, u petak od 20.45, ali će tim Đoana Penjaroje biti oslabljen u ovom susretu. Iz Humske su potvrdili da Kevarijus Hejs neće igrati zbog povrede ramena.

"Izvještaj o zdravstvenom stanju Kevarijusa Hejsa:

Usled povrede ramena, centar Partizana Mozzart Bet Kevarijus Hejs će propustiti večerašnji duel protiv Makabija.Njegovo stanje se pažljivo prati i biće ponovo evaluirano pre naredne evroligaške utakmice", stoji u saopštenju kluba.

Partizan u velikom problemu

Partizan je u problemu jer polako ostaje bez centara. Najprije je na startu sezone, već u drugom minutu prvog meča, ostao bez Dereka Vilisa, a nedavno se povrijedio i Tonje Džekiri. Iskusni centar koji je stigao iz CSKA bio je lider crno-bijelih iako ima 32 godine, pa je ne samo kao najiskusniji, već i kao jedan od najstarijih vodio igru Parnog valjka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!