Jako loše vijesti iz tabora Partizana na dan utakmice protiv Makabija.
KK Partizan dočekuje Makabi u 10. kolu Evrolige, a trener Đoan Penjaroja suočava se sa novim velikim problemom. Tonje Džekiri je već neko vrijeme van terena, a sada se povrijedio i prvi centar crno-bijelih Kevarijus Hejs. U pitanju je povreda ramena lakše prirode, a "Mozzartsport" prenosi da gotovo sigurno neće biti u sastavu za duel u Beogradskoj areni.
Takav zdravstveni problem zahtijeva obavezno mirovanje, pa će Penjaroja morati da se osloni na jedinu preostalu opciju na centru, iskusnog Francuza Žofrija Lovernja.
Veliki udarac za Partizan: Đoan Penjaroja ostao bez ključnog igrača za Makabi
Šta je sa ostalim povrijeđenima?
Vanja Marinković se konačno vratio poslije pauze od osam mjeseci, dok se čeka na povratak Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija.
"Derek Vilis biće u stanju da se priključi timu tokom druge sedmice novembra. Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tijela na određenu terapiju, centar crno-bijelih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procjena vremena do potpunog oporavka je oko dvije sedmice", objavili su crno-bijeli u saopštenju prije sedam dana.
Partizan dočekuje Makabi ovog petka od 20.45 i biće to velika prilika da se vrate na pobjednički kolosijek pošto se izraelski tim nalazi u nikad goroj formi...