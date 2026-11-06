Nikola Lončar: "Nije Partizan Panatinaikos da računa na to"

Nekadašnji košarkaš Partizana Nikola Lončar istakao je da Partizan sada ima povoljan raspored, ali da mora da bude u top formi da bi to i iskoristio.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Nikola Lončar je pred meč Partizana sa Makabijem istakao da je ambijent u ekipi pozitivan, ali da je odsustvo Kevarijusa Hejsa sa ovog meča veliki problem za crno-bijele.

"Mi nismo bratski klub sa Makabijem biće teško, ali nadam se najboljem. Ambijent je dosta pozitivan, nisu se dobile te dvije utakmice prošle nedjelje. Sada je velika prilika za sve da uživaju u igri Partizana. Kevarijus Hejs neće da igra zbog povrede ramena, to je veliki hendikep za Partizan, vidjećemo kakvu će Penjaroja da napravi rotaciju. Partizan može, Makabi je u jako teškoj situaciji. Makabi je izgubio pet utakmica zaredom, poraženi su i od Rišona u ligi, kasnije i od Hapoela 22 razlike", rekao je Nikola Lončar u uvodu.

"Mora Partizan to da iskoristi"

Sada slijedi nešto slabiji i lakši raspored za Partizan, makar na papiru. Biće četiri puta zaredom Partizan domaćin, ali nije tim Đoana Penjaroje u situaciji da upiše bilo koju pobjedu unaprijed.

"Slažem se da treba iskoristiti, ali mi nismo Panatinaikos, Olimpijakos i Real Madrid da možemo da računamo na pobjede unaprijed.Odmor i rotacija, vidimo da ekipa ne zavisi od jednog igrača, ali Karlik mora da se odmori. Vidjeli smo da kada on nije na terenu imamo dosta problema. Dovedeni su neki novi igrači, ali oni nisu postigli zavidnu formu, da može da se pusti Karlik da odmori. Ali opet mislim da Partizan treba da iskoristi ovaj mjesec za što više pobjeda. Neću sad da licitiram koliko, ali je povoljan raspored koga treba iskoristiti", naglasio je on.

Meč sa Klužom?

Analizirao je Nikola Lončar i meč sa Klužom u ABA ligi. Vidio je tu neke pozitivne, ali i neke negativne stvari u igri crno-bijelog tima.

"Ne znam kako da ti objasnim, Partizan je igrao dobro, fenomenalno šutirao, ali je Kluž došao na četiri poena razlike. To je jedna neodgovorna ekipa koja zavisi od svoja dva najbolja igrača. Kasnije je taj šut za tri poena pao, ali to nije bio problem za Partizan. Opet je dobar Tanasković bio, Kevarijus Hejs isto. Dobra utakmica za Partizan. Mislim da Partizan što se tiče ABA lige radi dobar posao. Imaju kvalitet da igraju protiv tih ekipa, vidjećemo kako će sada biti protiv Dubaija. Znamo da je prošle sezone ta utakmica bila ključ", rekao je on.

Osvrnuo se i na povratak Vanje Marinkovića u tim.

"Siguran sam da će da bude ozbiljna opcija.Stvarno iznenađujuće što se vratio za 9 mjeseci, to je dosta brzo iz povrede Ahilove tetive. Dobio je pozitivne reakcije doktora, priključio se ekipi, to izgleda dosta dobro za sada. Nadam se da će u skorijoj budućnosti da se vrati na svoje mjesto."

O Makabiju

Vidi opis Nikola Lončar: "Nije Partizan Panatinaikos da računa na to" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kluž je jedno, ali Evroliga je nešto drugo.

"Partizan je iskoristio taj neodgovorni dio Kluža i završili su utakmicu kako i treba. Znamo da je druga priča kada Partizan igra dobru odbranu u odnosu na utakmice kada ne može to da uradi. Makabi je defanzivno možda i najgora ekipa u Evroligi. Dozvoljavaju najviše poena. Partizan treba da uđe u svoj defanzivni ritam i da sa prednošću privede meč kraju. Ali ima Makabi dosta kvaliteta. To je ekipa koja ni u jednoj utakmici imala neki plan. Kataš je dobar trener, ali i on može više i ova ekipa može više. To je ekipa sa dobrim imenima, ali igraju ispod svog renomea. Dosta potrošenog novca, Madar je tu neki lider tima, ali to je nedovoljno da se takmiče u Evroligi."

O Jamu Madaru

"Stalno je na lopti, ima obavezu da postiže poene, ali drugi ga ne prate. Tu je i Džimi Klark, Briset i Kolson su dosta nezgodni, ako Partizan odluči da igra neki smol bol bez Džekirija i Hejsa može da bude nezgodno. Agresivnost, odgovornost i pristup moraju da budu na nivou", naglasio je on.

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