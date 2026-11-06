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Još jedna povreda u Partizanu: Luka Vildoza ostao u svlačionici

Još jedna povreda u Partizanu: Luka Vildoza ostao u svlačionici

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Luka Vildoza doživio povredu ruke na utakmici protiv Makabija, pa je ostao u svlačionici.

Povrijedio se Luka Vildoza Izvor: MN PRESS

Partizanov bek Luka Vildoza doživio je povredu ruke na utakmici protiv Makabija u Beogradskoj areni. Žalio se na bol na putu ka svlačionici u poluvremenu i u nastavku nije ni ušao u igru, poslije četiri i po minuta na parketu u prvom dijelu.

Vildozina povreda biće još jedan u nizu Partizanovih problema, jer se na prošlom meču protiv Kluža povrijedio i Kevarijus Hejs, a odsutni su i centar Tonje Džekiri od sredine oktobra (povreda primicača) i krilni centar Derek Vilis, koji je nosio i ortopedsku čizmu do prije nekoliko dana zbog povrede skočnog zgloba.

Crno-bijeli u petak na terenu Beogradske arene nisu imali problema sa Makabijem, ali su povrede sve veća glavobolja za trenera Đoana Penjaroju. U meču protiv "Ponosa Izraela" taj problem je bio značajan na centarskim pozicijama, ali su Španac i njegov tim imali rješenje da se to ne osjeti.

Partizan u nedelju igra protiv Studentskog centra u Hali sportova, a naredne srijede ekipa Baskonija dolazi Partizanu na gostovane u Beogradskoj areni.

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Tagovi

KK Partizan košarka Luka Vildoza Evroliga

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