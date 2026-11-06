Đoan Penjaroja: "Vildoza je dobio udarac zbog kojeg nije mogao da nastavi"

Trener Partizana Đoan Penjaroja je otkrio zbog čega Luka Vildoza nije mogao da nastavi meč.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Trener Partizana Đoan Penjaroja je poslije pobjede nad Makabijem govorio o povredi Luke Vildoze. Crno-bijeli jesu pobijedili u 10. kolu Evrolige, ali je povreda Argentinca bacila senku na trijumf.

"Imamo mnogo problema. Vildoza je dobio udarac u predjelu tijela u kojem već ima problem, koji je operisao, osjetio je bol i nije mogao da nastavi utakmicu", rekao je trener Partizana.

Trener Partizana je govorio i o samoj utakmici:

"Srećni smo zbog pobjede, srećan sam zbog igrača, zbog tima. U ovoj utakmici smo pokazali da smo tim. Imamo probleme, posebno na poziciji centra. Tokom utakmice se povrijedio i Vildoza, nije mogao da igra. Ne tražimo opravdanja, odigrali smo dobru utakmicu, igrali smo i dobru odbranu, ali je i Makabi bio dobar. Uspjeli smo da kontrolišemo skok, ali smo imali i 27 asistencija. Važno je za sve nas, ali i ja sam srećan zbog Karlika. Svi misle da kad on ne postigne mnogo poena, da je onda Partizan loš - svi ga napadaju, ali ja sam zadovoljan kako je on igrao danas, dobro je delio loptu. On je naš lider. Srećan sam jer nije postigao mnogo poena", rekao je Penjaroja.

"Obraćam pažnju na moje igrače, na moj tim. Vanja je odigrao dobro, ovo mu je bila prva evroligaška utakmica. Novim igračima je potrebno još da se uklope u tim, ali se dobro adaptiraju i igraju dobro iz dana u dan. Nadam se da će igrati sve bolje i bolje", dodao je trener Partizana.