Nikola Lončar je poslije utakmice Partizana sa Makabijem istakao da je ovo sjajna pobjeda, ali da Makabi nije ekipa na nivou Evrolige.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Partizan je pobijedio Makabi vrlo lagano na svom terenu i vratio se u plejof zonu, a nakon meča Nikola Lončar je istakao da je ovaj meč pokazatelj kako treba da izgleda tim Đoana Penjaroje. Karlik Džouns je sa 7 poena i 7 skokova bio "tiši" nego inače, a opet je odopla rutinska pobeda.

Naglasio je da je Partizan vrlo smireno završio ovaj meč, da nije bilo uspona i padova i da je vrlo sigurno tim Đoana Penjaroje došao do pobjede.

"To je neki put za Partizan za naredne utakmice, pogotovo kada Karlik nije efikasan u napadu. Raduje učinak svih igrača, dobra igra, pristup, fokus. Stručni štab mislim da je zadovoljan sa svim što su pokazali na terenu. Jednostavno utakmica je odigrana kako treba. Dovoljno se snage istrošilo, nije Partizan imao neke padove tokom utakmice.

Privodio je utakmicu kraju bez bilo kakvih uspona i padova. Neću da umanjujem pobjedu Partizana, ali stvarno ovaj Makabi je neorganizovan, neorganizovana banda.Niti želje niti nekog igračkog ponosa. Vodio je sve vrijeme, zabavljao se, Stivens je lupao banane, bilo je svega i svačega. Sve što se desilo bilo je dobro za Partizan. Protiv Baskonije treba ovo da se ponovi", rekao je Lončar.

Poruka za sve

Vidi opis Nikola Lončar: "Da ne umanjim pobjedu Partizana, ali Makabi je neorganizovana banda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Istakao je Lončar da nije ovo samo poruka za Makabi, već i za sve ekipe koje planiraju da igraju protiv Partizana.

"Ne samo Makabi, šaljemo poruku da nijedna ekipa ukoliko ne dođe u Beograd da bude bolja verzija sebe nema šta da traži. To je Partizan pokazao protiv ekipa koje su njihovog ranga i kvaliteta. Mislim da je Partizan bio fenomenalan. Nije falio Hejs, nismo razmišljali ni da lki fali ili ne fali. Partizan mirne glave. Korak po korak, bez upisavanja pobjeda unaprijed", završio je Lončar.