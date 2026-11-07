Iskusni srpski stručnjak Svetislav Pešić ne misli da je budućnost srpske košarke tako svijetla i zalaže se za formiranje srpske profesionalne lige.

Izvor: Albatros News/Youtube/Printscreen

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić još jednom je upozorio da budućnost srpske košarke nije tako svijetla. Iako trenutno Srbija ima jednog od najboljih igrača na svijetu Nikolu Jokića, dva konkurentna evroligaša, medalje u svim kategorijama nacionalnih selekcija, iskusni stručnjak kaže da je najveći problem na klupskom nivou, koji će se neminovno odraziti i na reprezentaciju.

On se već neko vrijeme zalaže za osnivanje profesionalne srpske košarkaške lige, ali od početka se nije previše odmaklo. Kako je otkrio, tokom njegovog selektorskog mandata, postojao je jasan plan Saveza da se krene u taj poduhvat, ali da se najbolji srpski klubovi nisu ni pojavili na sastanku koji je potencijalno trebalo da bude konstitutivni.

Glasno je kritikovao Crvenu zvezdu, Partizan, Megu i FMP i istakao da će u ovakvom sistemu teško do kontinuiteta na evropskoj sceni i obrazložio zašto su Španija, Italija, Turska i Njemačka trenutno u velikoj prednosti.

Vidi opis Svetislav Pešić: "Zvezda i Partizan ništa ne rade za srpsku košarku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Oliver Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Zvezda, Partizan i Mega se nisu pojavili"

Prije godinu dana predstavljen je plan o osnivanju profesionalne košarkaške lige, ali se predstavnici najboljih srpskih klubova nisu pojavili.

"Mi smo napravili, dok sam ja bio selektor, jasan plan i sistem takmičenja, prilagodljiv prije svega našim klubovima, jer sistem takmičenja ne pravi se za Savez, nego se pravi za ukupan razvoj košarke u Srbiji, i prije svega za klubove koji taj sistem takmičenja treba da sprovode", rekao je Pešić u podkastu "Kapiten" i nastavio:

"Sistem takmičenja je bio takav da 12 timova bude u toj takozvanoj profesionalnoj ligi, gdje bi bilo predviđeno da se igra šest plus šest, šest stranaca, šest domaćih igrača, kako je to u čitavoj Evropi. Ali najinteresantniji je i najvažniji dio, šta poslije profesionalne lige, u takozvanoj, nazovi je košarkaška liga Srbije, ili drugom rangu, gdje u rosteru treba da budu najmanje šest igrača ispod 22 godine i jedan igrač preko 30 godina, 2-3 igrača do 25 godina, možda i jedan stranac, ukoliko klubovi imaju potrebu za to", pojasnio je slavni trener i dodao:

Vidi opis Svetislav Pešić: "Zvezda i Partizan ništa ne rade za srpsku košarku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"To je vrlo jasan sistem takmičenja. I na važnom sastanku, kad smo mi to željeli da predstavimo, to je bilo prije godinu dana u prostorijama Saveza, na vrijeme poslati pozivi... Naši vrhunski klubovi, Crvena zvezda, Partizan, Mega, se nisu ni pojavili. Ne što se nisu pojavili, nego se nisu ni javili, zašto se oni nisu javili, ne znam. To nije za mene pitanje. Moj najveći neuspjeh ovdje, bilo je neuspjeha, kao što je bilo i uspjeha. Ja zaboravljam neuspjehe, ali pamtim uspjehe. Moj najveći neuspjeh je što nismo uspjeli za ove tri-četiri godine, koliko sam ja bio selektor, da napravimo jedan sistem takmičenja koji će biti prilagodljiv daljem razvoju košarke.

Međutim, Crvena zvezda, Partizan i Mega, pa zašto bi sad oni mijenjali nešto što njima to odgovara? Tamo mogu da igraju sa 12 stranaca, ABA liga je jedina liga u Evropi gdje ne postoji limit stranaca, za razliku od italijanske lige, španske lige, turske, grčke, njemačke lige, znači lige koje danas su dominantne, i gdje dolaze i najbolji reprezentativni rezultati u mlađim kategorijama, a i na seniorskim takmičenjima, oni imaju prosječno šest plus šest stranaca. Pa, ako sada Crvena zvezda i Partizan u Evroligi hoće da igraju sa devet stranaca, pa neka igraju sa devet stranaca", jasan je Pešić.

"Nema uspjeha Zvezde i Partizana pod ovakvim uslovima"

Još jednom je postavio ključno pitanje brojnosti stranaca u srpskim timovima i istakao da bi Crvena zvezda i Partizan trebalo da doprinesu mnogo više ukupnom razvoju domaće košarke.

"Želim da kažem da je uspjeh Partizana i Crvene zvezde u Evroligi, pod ovakvim uslovima takmičenja kakvi su oni, oni neće postizati rezultate. U kontinuitetu neće postizati rezultate koje od njih javnost očekuje. Zato što je za Partizan i Crvenu zvezdu mnogo naporna liga i oni nemaju uslove kao što možda to imaju neki drugi, da mogu ravnopravno da igraju i ABA ligu, da ravnopravno igraju nacionalnu ligu i Evropsku ligu, kao što je to, recimo, Bajern Minhen, ili kao što je to Barselona, ili Madrid, ili tako dalje", kaže Pešić i nastavlja:

"Za Crvenu zvezdu i Partizan, ako oni žele da i dalje egzistiraju sa aspekta sportskih rezultata u Evroligi, oni bi prije svega trebalo da budu zainteresovani za profesionalnu ligu. Sa aspekta nekog ličnog rezultata, ne u smislu doprinosa ukupnom razvoju košarke u Srbiji, za šta su oni, naravno i zaduženi. I da li oni to sprovode? Pa, naravno da ne sprovode. Jer oni za srpsku košarku, čim ne igraju srpsku ligu, znači oni ne učestvuju.

Zamisli ti kakav je nonsens da u toj košarkaškoj ligi Srbije ne igra nijedan klub, Crvena zvezda i Partizan, oni u ovom aktuelnom momentu, oni ne mogu da stignu da igraju i ABA ligu i ovu Evroligu sa koliko, 38 utakmica, i plus ABA ligu. Naravno da ne mogu. A šta radi ta Mega? Šta radi taj FMP? Šta radi Subotica? Šta radi Borac Čačak? Oni imaju samo jedan sistem takmičenja. Oni treniraju jer neko im je rekao da je njima dovoljno da bi razvijali mlade igrače, da je njima dovoljno jedna utakmica nedjeljno, jer sa dvije utakmice ti igrači ne mogu. Ko im je to rekao?", zapitao se Pešić koji već godinama upozorava da budućnost srpske košarke ne može da zavisi samo od talenta.