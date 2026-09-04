Svetislav Pešić posjetio Košarkaški savez Republike Srpske

Doskorašnji selektor Srbije bio je gost KS RS.

Izvor: KS RS

Košarkaški savez Republike Srpske danas je imao izuzetnu čast da ugosti proslavljenog košarkaškog stručnjaka Svetislava Pešića, jednog od najuspješnijih i najcjenjenijih trenera u istoriji srpske i evropske košarke.

Ovo je ujedno bila prva posjeta jedne tako značajne ličnosti novim prostorijama Saveza, zbog čega ovaj događaj ima poseban značaj.

U znak zahvalnosti za nemjerljiv doprinos razvoju, afirmaciji i uspjesima srpske košarke, Pešiću su uručene Zlatna značka Košarkaškog saveza Republike Srpske i zahvalnica.

Predsjednik Saveza Milan Đajić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog posjete, naglasivši da je dolazak trenera takvog ugleda i sportske veličine velika čast za Košarkaški savez Republike Srpske.

Izvor: KS RS

Posjeta je imala i posebnu ličnu i sportsku simboliku za generalnog sekretara Saveza Bogdana Stanojevića, kojeg je Pešić svojevremeno trenirao, dok je Stanojević bio prvi trener njegovom sinu Marku.

Zadovoljstvo i čast zbog susreta sa proslavljenim trenerom nisu krili ni zaposleni u Savezu – Jadranka Trkulja, Pero Vranković i Dragan Ćazić.

U srdačnoj i prijateljskoj atmosferi razgovarano je o košarci, njenom razvoju i budućim izazovima, a posjeta Svetislava Pešića ostaće zabilježena kao jedan od posebnih trenutaka u radu Košarkaškog saveza Republike Srpske.

(mondo.ba/KS RS)

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