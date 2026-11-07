logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan odmah mora na teren u ABA ligi: "Moramo da provjerimo situaciju sa određenim igračima"

Partizan odmah mora na teren u ABA ligi: "Moramo da provjerimo situaciju sa određenim igračima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan poslije pobjede protiv Makabija igra protiv Studentskog centra u ABA ligi

Partizan igra sa SC Derbijem u ABA ligi Izvor: MN PRESS

Partizan će za manje od 48 sati poslije pobjede u Evroligi da igra meč u ABA ligi. U nedjelju od 13 časova dočekuje ekipu Studentskog centra u hali sportova "Ranko Žeravica". Crno-bijeli u taj meč ulaze sa skorom 5-0, dok gosti dolaze sa 0-5.

"Sigurno da nije lako, jer nas već sutra očekuje utakmica, a takođe moramo i da provjerimo situaciju sa određenim igračima. Ipak, ovo je još jedna važna utakmica za nas, a danas ćemo trenirati i pripremiti se za SC Derbi. Jasno je da moramo ozbiljno da pristupimo utakmici", poručio je Penjaroja.

Svoja očekivanja iznio je i Itan Tompson koji igra sve bolje u posljednje vrijeme.

"Ovo gledamo kao na još jednu priliku. Iako je mali razmak između utakmica, znamo kakav je naš raspored, tako da smo spremni na to. Moramo da se odmorimo i oporavimo i ponovo odradimo posao kako treba", završio je Tompson.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan ABA liga SC Derbi Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC