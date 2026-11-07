Crvena zvezda i Partizan se dižu sa šansama za vrh tabele u Evroligi. Evo kako stoje stvari po statističarima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan su pobijedili u svojim mečevima desetog kola Evrolige i porasle su im šanse za visok plasman u Evroligi. Crvena zvezda je na vrhu sa šansama, a Partizan na sredini.

Što se tiče tabele, Crvena zvezda je druga na tabeli sa sedam pobjeda i tri poraza koliko imaju i Valensija, Fenerbahče, Olimpijakos, Dubai i Barselona, a ispred je Panatinaikos sa skorom 8:2.

Zatim slijede Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Žalgiris sa 6:4, a onda je odmah ispod desetog mjesta Partizan sa skorom 5:5. A kakve su šanse vječitih?

Crvena zvezda

Vidi opis Kakve su šanse Zvezde i Partizana u Evroligi? Jedni sigurni na vrhu, drugi moraju bolje za Top 10 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Crvenoj zvezdi sada statističari predviđaju 24 pobjede do kraja sezone i daju 48 odsto šanse da se nađe u Top 4 tima na kraju regularnog dijela sezone. Šanse za Top 6 su sada na 67 odsto, dok je šansa za Top 10 i plej-in skoro stoprocentna, stoji na 93 odsto.

Samo Panatinaikos i Olimpijakos imaju veće šanse za Top 4, Top 6 i Top 10, a samo Panatinaikosu se predviđa više pobjeda i to samo jedna više – 25.

Partizan

Vidi opis Kakve su šanse Zvezde i Partizana u Evroligi? Jedni sigurni na vrhu, drugi moraju bolje za Top 10 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Crno-bijeli poslije pobjede stoje prema prognozama statističara na procijenjenih 20 pobjeda na kraju sezone. Time su daleko od timova ispod sebe poput Pariza, Efesa i Virtusa, ali i daleko od Hapoela kome se sa 22 pobjede prvom prognozira mjesto u Top 10.

Partizan ima samo devet odsto šanse da se plasira u Top 4, ali ima 19 odsto šanse za Top 6. Ipak, solidne su šanse za Top 10, pošto su na 58.

Ko ima, a ko nema šanse?

Zapravo je Partizan posljednji kome se daju nekakve šanse. Već Pariz i Anadolu Efes imaju po 1 odsto šanse za Top 4, a onda 3 i 2 odsto za Top 6. Virtus i Bešiktaš imaju 1 odsto šanse za Top 6, a već Bajern ima 4 odsto prilike za Top 10, Asvel 3 odsto, a Makabi ima 1 odsto. Olimpija i Baskonija su već sada bez ikakve šanse.

Pogledajte prognoze: