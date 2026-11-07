Crvena zvezda i Partizan se dižu sa šansama za vrh tabele u Evroligi. Evo kako stoje stvari po statističarima.
Crvena zvezda i Partizan su pobijedili u svojim mečevima desetog kola Evrolige i porasle su im šanse za visok plasman u Evroligi. Crvena zvezda je na vrhu sa šansama, a Partizan na sredini.
Što se tiče tabele, Crvena zvezda je druga na tabeli sa sedam pobjeda i tri poraza koliko imaju i Valensija, Fenerbahče, Olimpijakos, Dubai i Barselona, a ispred je Panatinaikos sa skorom 8:2.
Zatim slijede Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Žalgiris sa 6:4, a onda je odmah ispod desetog mjesta Partizan sa skorom 5:5. A kakve su šanse vječitih?
Crvena zvezda
Kakve su šanse Zvezde i Partizana u Evroligi? Jedni sigurni na vrhu, drugi moraju bolje za Top 10
Crvenoj zvezdi sada statističari predviđaju 24 pobjede do kraja sezone i daju 48 odsto šanse da se nađe u Top 4 tima na kraju regularnog dijela sezone. Šanse za Top 6 su sada na 67 odsto, dok je šansa za Top 10 i plej-in skoro stoprocentna, stoji na 93 odsto.
Samo Panatinaikos i Olimpijakos imaju veće šanse za Top 4, Top 6 i Top 10, a samo Panatinaikosu se predviđa više pobjeda i to samo jedna više – 25.
Partizan
Kakve su šanse Zvezde i Partizana u Evroligi? Jedni sigurni na vrhu, drugi moraju bolje za Top 10
Crno-bijeli poslije pobjede stoje prema prognozama statističara na procijenjenih 20 pobjeda na kraju sezone. Time su daleko od timova ispod sebe poput Pariza, Efesa i Virtusa, ali i daleko od Hapoela kome se sa 22 pobjede prvom prognozira mjesto u Top 10.
Partizan ima samo devet odsto šanse da se plasira u Top 4, ali ima 19 odsto šanse za Top 6. Ipak, solidne su šanse za Top 10, pošto su na 58.
Ko ima, a ko nema šanse?
Zapravo je Partizan posljednji kome se daju nekakve šanse. Već Pariz i Anadolu Efes imaju po 1 odsto šanse za Top 4, a onda 3 i 2 odsto za Top 6. Virtus i Bešiktaš imaju 1 odsto šanse za Top 6, a već Bajern ima 4 odsto prilike za Top 10, Asvel 3 odsto, a Makabi ima 1 odsto. Olimpija i Baskonija su već sada bez ikakve šanse.
Pogledajte prognoze:
EuroLeague playoff simulations after Round 10 (as of November 7, 2026)Big moves at the top: Panathinaikos takes #1 (25 xWins, 95% top 10) Zvezda climbs to 3rd⚪ Real Madrid drops from 26 to 23 xWins, now 5thThe top 10 still holds, but Partizan (58%) is closing in on Hapoel (77%)10k sims | Elo Score + Adj Net Ratings, model by@GNBasketIntel#EuroLeague #EveryGameMatters #kkcz #OlympiacosΒC #Panathinaikos #RealMadrid— Figurei8ht (@Figurei8ht)November 7, 2026