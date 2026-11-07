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Kris Džouns objasnio zašto je kopirao potez NBA asa: "Stef mi je dao ideju"

Kris Džouns objasnio zašto je kopirao potez NBA asa: "Stef mi je dao ideju"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kris Džouns je pogodio trojku za pobjedu Crvene zvezde protiv Olimpijakosa, pa je slavio kao Demijen Lilard.

Kris Džouns slavio u stilu Demijena Lilarda Izvor: MN Press/KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda je srušila šampiona Evrolige. U Atini je pobijedila Olimpijakos (62:57). Ključne poene dao je Kris Džouns koji je pogodio trojku preko Evana Furnijea i tako "ovjerio" trijumf srpskog tima. Kada je to uradio, slavio je kao Demijen Lilard, čuveni potez na kom pokazuje na sat. Poznatiji kao "Dejm tajm".

"Da, da, da, slavio sam kao Lilard. Naš pomoćni trener, tačnije moj prošlogodišnji pomoćni trener Stef mi je dao tu ideju. Kada sam pogodio, to mi je prošlo kroz glavu", rekao je Džouns poslije meča.

Objasnio je i šta je bio plan igre ekipe Ibona Navara za duel sa grčkim timom.

"Ušli smo u meč, pratili plan igre. Došli smo u vođstvo kao što smo željeli. Onda smo malo pali u drugom dijelu, znali smo da će da uzvrate, sjajan su tim i sa razlogom su šampioni. U završnici smo imali nekoliko ključnih poteza za pobjedu", objasnio je Džouns.

Džouns ne bježi od odgovornosti

Kris Džouns je drugi put u sezoni donio pobjedu Zvezdi poenima u samoj završnici, pošto je protiv Asvela pogodio uz zvuk sirene. Pokazao je da ne bježi od odgovornosti kada se meč lomi.

"Nije mi ovo prvi takav šut u karijeri. Htio sam tu loptu, saigrači su mi vjerovali. Znao sam da želim ja da šutnem. Naravno, trener i saigrači mi vjeruju i to je najvažnije. Samo sam dio tima koji hoće da pobjeđuje. Mi smo tim koji u napadu dodaje loptu, u odbrani pomažemo jedni drugima. Hoćemo da budemo zajedno na oba kraja terena", poručio je Kris.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Olimpijakos Evroliga Kris Džouns Demijan Lilard

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