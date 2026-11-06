Vođa Crvene zvezde tražio odlučujuću loptu, pa trojkom riješio meč u Atini protiv Olimpijakosa. A pogodio je "u lice" Evanu Furnijeu, uz proslavu za pamćenje.

Izvor: Yorgos Matthaios/Eurokinissi Sports

Crvena zvezda je upisala sjajnu pobjedu nad Olimpijakosom u Evroligi, a heroj pobjede bio je Kris Džouns, plejmejker i strijelac odlučujuće trojke. U tom pogotku nije vidio ništa čudno, kako je rekao.

"Nije mi ovo prvi takav šut u karijeri. Hteo sam tu loptu, saigrači su mi vherovali. Znao sam da želim ja da šutnem. Naravno, trener i saigrači mi vheruju i to je najbtinije. Samo sam dio tima koji hoće da pobjeđuje. Mi smo tim koji ofanzivno dodaje loptu, defanzivno pomažemo jedni drugima. Hoćemo da budemo zajedno na oba kraja terena", rekao je Kris Džouns.

Šta je uradio Kris Džouns?

Mučila se Crvena zvezda, stigao je do 53:57 Olimpijakos, prije svega kada se probudio Evan Furnije koji je promašio prvih osam šuteva na meču. Nakon toga je djelovalo da će Olimpijakos uspjeti ovo da preokrene, ali je prvo Koloko dao nevjerovatno teške poene okrenut leđima prema košu, a onda je Kris Džouns riješio.

Igrao je izolaciju, gledao na sat koliko je ostalo vremena, a onda pogodio u lice Evanu Furnijeu i pokazao da nema više vremena za preokret! Proslava je bila samo šlag na torti! Pogledajte:

Ice in his veins! CHRIS JONES hits the game-winning three! #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/9kCHMPnLrc — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026

Oglasio se i Nvora

Vidi opis Kris Džouns sasuo trojku u lice Furnijeu: Ovim potezom je Zvezda slomila Olimpijakos u Atini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Džordan Nvora je bio nabolji igrač utakmice statistički sa čak 13 skokova. Ispunio je želju svom treneru i obratio pažnju i na defanzivu i skokove.

"Osjećam se sjajno, uspjeli smo. Nije ovo bilo dobro drugo poluvrijeme, ali pobijedili smo. Najbitnije je bilo da pobijedimo. Trener mi stalno priča o skokovima, zbog toga sam morao da budem fokusiran", završio je Nvora.

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