Ibon Navaro: "On je fenonenalan igrač, ali nekada je jednodimenzionalan"

Ibon Navaro je poslije meča istakao da je Džordan Nvora odigrao sjajan meč i da je čekao da pokaže da je on igrač za oba kraja terena.

Izvor: YouTube/ Olympiacos B.C.

Ibon Navaro je bio zadovoljan pobjedom Crvene zvezde nad Olimpijakosom, ali je u meču gdje je njegov tim ispustio 22 poena prednosti imao i zbog čega da se zabrine.

"Imam promjenljivo osjećanje. Nismo bili dobri u drugom poluvremenu, ali na kraju smo morali da nastavimo.Moramo da analiziramo drugo poluvrijeme. Ovo će se dešavati i moramo da naučimo iz toga", rekao je Navaro, a na opasku novinarke Dore Panteli da je izgledao miran na klupi samo je uz osmijeh rekao:

"Ja sam sjajan glumac, vjeruj mi."

Džordan Nvora je bio sjajan sa 27 poena i 13 skokova, a upravo je te skokove istakao španski stručnjak.

"On je nevjerovatan igrač, ali nekada ima samo jednu dimenziju.On može da bude multidimenzionalan igrač. Može da igra i odbranu i napad i danas je bio sjajan u skoku.Probamo da budemo kompletan tim. Ne možemo da dođemo do naših ciljeva ako smo dobri samo na jednoj strani."

Šta je rekao na konferenciji?

"Dobro veče, čestitam timu na tome što je opstao.Danas su dva različita tima bila na terenu. Balansirali smo izgubljene lopte sa skokovima. Igrali smo dobro prvih 20 minuta. Mislim da je Olimpijakosu nedostajala preciznost, vidjelo se da Furnije nije u dobroj formi. U drugom poluvremenu su oba tima počela jako nervozno i mislim da su naše izgubljene lopte dale šansu Olimpijakosu da trči. A u tome je Olimpijakos najbolji u Evropi", naglasio je Navaro na startu.

Navaro je naglasio da neki ključni igrači rivala nisu bili na nivou.

"Imaju neke igrače van ritma, ali nije lako da se kontrolišu emocije.Svaki igrač to radi drugačije. Znali smo da će se desiti da Olimpijakos bude jači u drugom poluvremenu. Onda kada promašimo nekoliko šuteva padne vam samopouzdanje i zato sam čestitao timu na tom što su opstali. Nisu oni šampioni ni zbog čega drugog nego jer su navikli da preskoče svaku prepreku. Za njih nikada nije gotov meč. Mučili smo se, ali nisu poveli i to nam je pomoglo."

Oglasio se o Kolokou

Vidi opis Ibon Navaro: "On je fenonenalan igrač, ali nekada je jednodimenzionalan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Pohvalio je Kristijana Kolokoa i naglasio da on igra odlično, ali nije on ključ skorijih pobjeda.

"Donio je nešto novo u tim. Blokira šuteve, igra iznad obruča i otežava rivalu da poentira ispod obruča. Jako smo srećni sa njim.Adaptirao se, sve shvata i sigurno je da će nastaviti da pomaže timu. Ali nije on ključni faktor, ne igra zbog njega odlično tim. Istina je da nam je nedostajao taj posljednji dio, jesmo zadovoljni sa njim", naglasio je Navaro.

Na kraju je upozorio da se ne razmišlja ni o kakvom plejofu.

"Istina je da svi pričaju o plejofu, ali ne možete u desetoj rundi da pričate o tome.Vidjeli ste kako smo se mučili protiv Olimpijakosa. Moramo da razmišljamo kako da se poboljšamo. Ako razmišljate o cilju, nećete misliti o tome kako da se poboljšate. Nećete razmišljati šta da radite svaki dan da dođete u šansu da uradite to", rekao je na kraju Navaro.

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