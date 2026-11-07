Francuski košarkaš Evan Furnije samokritičan poslije poraza od Zvezde u Atini, a posebno se osvrnuo detalj koji im otežava posao ove sezone.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Košarkaš OlimpijakosaEvan Furnije bio je iskren poslije poraza od Crvene zvezde. Beogradski crveno-bijeli su ih "spustili" na samo 57 poena, a izabranici Jorgosa Barcokasa odigrali su jednu od najgorih partija u posljednje vrijeme. Sam Francuz je za tri poena šutirao 2/12, a iako se u drugom poluvremenu probudio i povukao tim, to nije bilo dovoljno za preokret i pobjedu.

Priznao je da im nedostaje dvorana "Mira i prijateljstva" koja se trenutno renovira, ali nije želio da traži izgovore za poraz. Sve je objasnio na jako slikovit način.

"To je kao kada vam supruga ili djevojka otputuje na neko vrijeme - morate da sačekate da se spremi, a kada bude spremna, dotjerana i lijepa, tada će biti vrijeme za pravi spektakl. Dvorana se trenutno renovira; jedva čekamo da bude gotova", rekao je Furnije.

Vidi opis Furnije inspirisan poslije poraza od Zvezde: "To je kao kada vam djevojka otputuje na neko vrijeme" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Iskusni as nije zadovoljan svojim učinkom na utakmici: "Očigledno nije bilo moje najbolje izdanje; moram da budem bolji, tačka."

S obzirom na to da je Žan Montero odsutan zbog povrede, a Tajler Dorsi i dalje pod suspenzijom kluba, Olimpijakos je u potrazi za novim igračem. Međutim, Furnije smatra da je i trenutni sastav dovoljno dobar.

"Ne vidim zašto ne bismo mogli da se izborimo sa bilo čim. Naravno da imamo talenat, imamo pravi mentalitet, zapravo imamo sve što nam je potrebno. Jednostavno, večeras nismo bili na svom najvišem nivou. Dešava se; nije ono što želimo, ali idemo dalje", zaključio je Furnije.