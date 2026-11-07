Poslije Zvezde iskalili bijes na Dori Panteli: Navijači Olimpijakosa skočili na voditeljku zbog reakcije u prenosu

Navijači Olimpijakosa su reagovali burno prema voditeljki Dori Panteli, optužujući je za neprimjereno ponašanje poslije poraza od Zvezde.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Olimpijakos u Atini, nastavili svoj uspon ka vrhu tabele Evrolige i ostavili za sobom domaćina u velikim problemima. Ljuti navijači šampiona Evrope nervozni su napustili halu AEK-a u Atini, a neki su kraj TV-a bili ljuti na poznatu novinarku Doru Panteli.

Bivša košarkašica i već dugo godina zaštitno lice prenosa Evrolige u Grčkoj bila je vedro raspoložena poslije Zvezdine pobjede. U nekoliko situacija je razvukla širok osmijeh u razgovoru sa košarkašima Zvezde Krisom Džounsom, Džordanom Nvorom, kao i njihovim trenerom Ibonom Navarom.

To se nije svidjelo navijačima Olimpijakosa, pa je bilo i javnih uvreda na njen račun, koje nije pristojno citirati. Neki među navijačima optužili su je da se smije "svaki put kada Olimpijakos gubi i da to ne radi poslije poraza Panatinaikosa".

Izvor: Screenshot

Posebno ih je naljutio osmijeh Dore Panteli u toku razgovora sa Džordanom Nvorom:

Pogledajte 00:45 Džordan Nvora daje intervju posle Olimpijakos Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ko je Dora Panteli?

Teodora Dora Panteli je grčka sportska novinarka, TV voditeljka, klinički psiholog i nekadašnja profesionalna košarkašica, u javnosti najpoznatija kao jedno od glavnih zaštitnih lica prenosa Evrolige.

Dora radi za grčku televizijsku mrežu "Novasports" i zvanične platforme Evrolige. Postala je prva žena u Grčkoj koja je radila kao stručni komentator jedne evroligaške utakmice (2019. godine). Redovno vodi studijske emisije, izvještava sa parketa i radi intervjue sa igračima i trenerima, a neizostavno je lice na svakom Fajnal-foru.

Prije prelaska u medije, više od 15 godina se profesionalno bavila košarkom. Igrala je u prvoj grčkoj ligi za klubove kao što su Panatinaikos, Asteras, Glifada i drugi, a nastupala je i u univerzitetskoj ligi u SAD za Bingamton univerzitet.